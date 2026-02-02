REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Nowy zestaw w McDonaldzie. Fani Przyjaciół będą zachwyceni

Do McDonalda zmierza nowy zestaw inspirowany kultowym serialem "Przyjaciele". Będzie to dla fanów serialu nie lada gratka, ponieważ przy zakupie konkretnej pozycji z nowej oferty będzie można zgarnąć jedną z sześciu kolekcjonerskich figurek kolekcjonerskich. Premiera lada moment.

Anna Bortniak
mcdonalds zestaw friends w polsce kiedy premiera
REKLAMA

Z oferty McDonalda niedawno zniknął Burger Drwala, sieć restauracji ma coś na otarcie łez - mowa o Zestawie Friends, który w końcu trafi do Polski. W końcu, bo wcześniej można było zauważyć, że fani kultowego sitcomu zjeżdżali aż do Czech, by - poza zaspokojeniem głodu - zgarnąć dodatek do zestawu, jakim była kolekcjonerska figurka inspirowana postaciami z serialu "Przyjaciele". Teraz wcale nie trzeba będzie się wybierać na taką wycieczkę, by skosztować friendsowego zestawu - oferta już zaraz będzie dostępna w Polsce.

REKLAMA

Zestaw Friends trafi do McDonaldów w Polsce. Kiedy premiera?

Od kilku dni w mediach społecznościowych McDonalda pojawiały się tajemnicze zapowiedzi, które były powiązane z serialem "Przyjaciele". Dziś wiadomo już, o co w tym wszystkim chodziło, a spekulacje zostały rozwiane - Zestaw Friends zadebiutuje w Polsce 4 lutego. Ale co właściwie wchodzi w jego skład? Okazuje się, że konsumenci sami będą decydować, co znajdzie się w środku.

Baza jest taka sama: średnie frytki i średni napój. Daniem głównym będzie natomiast jeden z czterech wybranych produktów McDonalda, który smakosze będą mogli wkomponować do swojego zestawu. Mogą oni wybierać między Big Makiem, McChickene, McRoyalem lub 9 sztukami McNuggetsów. To jednak nie wszystko - w skład zestawu wchodzi również aromatyczny, pomidorowo-ziołowy sos Monica's Marinara.

Zanim fani serialu przejdą do konsumpcji, z pewnością będą chcieli zobaczyć, jaką wylosowali figurkę. Zestaw Friends zawiera jedną z sześciu mini figurek kolekcjonerskich inspirowanych kultowymi postaciami z serialu "Przyjaciele". Zgarnąć można zabawki przedstawiające Rachel, Monicę, Phoebe, Rossa, Chandlera lub Joeya.

Figurki w Zestawie Friends

W McDonald’s konsekwentnie budujemy kampanie wokół wspólnych chwil i emocji, które łączą naszych gości. Współpraca z serialem Friends to nie tylko limitowana oferta, ale przede wszystkim zaproszenie do celebrowania codziennych momentów - z przyjaciółmi i ulubionymi historiami

- podkreśla Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald's Polska.

Z okazji wprowadzenia Zestawu Friends do Polski w aplikacji McDonald's będzie można wziąć również udział w zabawie "Sprawdź, którym Friendsem jesteś". Uczestnicy będą mieli okazję kreatywnie łączyć dane zakupowe z fabułą serialu, zyskać dostęp do dropu limitowanego merchu oraz zapraszać swoich przyjaciół do zabawy we wspólne sprawdzanie ich "Vibe Checku". McDonald zapowiada również niespodzianki, które ujawni w nadchodzących dniach.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.02.2026 18:22
Tagi: McDonald'sPrzyjaciele
Najnowsze
16:04
Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-02T16:04:27+01:00
14:09
Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw
Aktualizacja: 2026-02-02T14:09:33+01:00
13:00
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-02T13:00:58+01:00
12:39
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód
Aktualizacja: 2026-02-02T12:39:15+01:00
12:03
Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów
Aktualizacja: 2026-02-02T12:03:48+01:00
11:58
Ten wątek 4. sezonu Bridgertonów mnie zachwyca. Od razu się wzruszam
Aktualizacja: 2026-02-02T11:58:54+01:00
11:33
Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-02-02T11:33:13+01:00
10:39
Rycerz siedmiu królestw i pół rodziny Targaryenów. Kim są nowe smoki?
Aktualizacja: 2026-02-02T10:39:47+01:00
10:17
The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem
Aktualizacja: 2026-02-02T10:17:46+01:00
9:39
Serialowy Dumbledore nie kryje żalu. Nalegano, by zrezygnował z Pottera
Aktualizacja: 2026-02-02T09:39:39+01:00
14:09
Na ten film nikt nie chodzi do kina. Zaraz zarobi rekordową kwotę
Aktualizacja: 2026-02-01T14:09:00+01:00
13:19
Ten serial bywa dołujący, ale szukaliśmy w nim radości - mówią nam gwiazdy Klangora
Aktualizacja: 2026-02-01T13:19:00+01:00
12:12
Kiedy premiera serialu Harry Potter? W końcu jakieś konkrety
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:45+01:00
12:12
Przeczytałam ten kryminał po latach. Wciąż jest piekielnie dobry
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:00+01:00
11:03
Kultowy horror wywraca bebechy. Nie zaśniecie po nim
Aktualizacja: 2026-02-01T11:03:00+01:00
10:15
Ten kryminał mnie nie porwał. Ale wiem, komu się spodoba
Aktualizacja: 2026-02-01T10:15:00+01:00
9:29
Najważniejsze premiery lutego 2026. Gorące tytuły w kinie i streamingu
Aktualizacja: 2026-02-01T09:29:00+01:00
8:43
Netflix wykręca niezłą akcję. Nie zaśniecie, póki nie odkryjecie, jak się kończy
Aktualizacja: 2026-02-01T08:43:00+01:00
7:04
Kiedy 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie? To już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-01T07:04:00+01:00
14:39
Widzowie zmiażdżyli tę adaptację przed laty. Nareszcie ją docenili
Aktualizacja: 2026-01-31T14:39:00+01:00
13:07
Twórca Wikingów nakręcił serial o swoim idolu. To legendarna postać
Aktualizacja: 2026-01-31T13:07:00+01:00
12:45
Hollywood żegna Catherine O'Harę. Wpisy łamią serce
Aktualizacja: 2026-01-31T12:45:05+01:00
12:01
Czy Wielki Marty jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-31T12:01:00+01:00
11:57
Szybcy i wściekli zostają w garażu. Finałowa część (znowu) opóźniona
Aktualizacja: 2026-01-31T11:57:41+01:00
10:59
HBO Max dodało film, który nie ma złych opinii. Najpewniej go nie widzieliście
Aktualizacja: 2026-01-31T10:59:00+01:00
9:59
Użytkownicy Disney+ chłoną piękne sci-fi jak substancję
Aktualizacja: 2026-01-31T09:59:00+01:00
9:05
Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom
Aktualizacja: 2026-01-31T09:05:26+01:00
8:17
W Wielkim Martym występuje Niania Frania. Ta prawdziwa
Aktualizacja: 2026-01-31T08:17:00+01:00
7:31
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend, w tym kultowy horror
Aktualizacja: 2026-01-31T07:31:00+01:00
19:44
Catherine O'Hara nie żyje. Grała mamę w filmie Kevin sam w domu
Aktualizacja: 2026-01-30T19:44:36+01:00
19:13
Mistrz horroru powraca z thrillerem survivalowym. Ależ mi go brakowało
Aktualizacja: 2026-01-30T19:13:00+01:00
19:12
Taco Hemingway na celowniku. Tak, chodzi o lek
Aktualizacja: 2026-01-30T19:12:35+01:00
17:21
Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:21:00+01:00
17:01
Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:01:52+01:00
15:55
Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery
Aktualizacja: 2026-01-30T15:55:00+01:00
15:36
Gwiazda Harry'ego Pottera w obsadzie Białego Lotosu. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-01-30T15:36:00+01:00
15:13
Timothee Chalamet to nowa ikona kina. Nawróciłem się na bycie jego fanem
Aktualizacja: 2026-01-30T15:13:00+01:00
14:51
Uroczysta premiera filmu Zapiski śmiertelnika z udziałem gwiazd
Aktualizacja: 2026-01-30T14:51:50+01:00
14:33
Ostatnia szansa na Burgera Drwala. Oferta zaraz się kończy
Aktualizacja: 2026-01-30T14:33:00+01:00
14:10
Widziałem wielu złych bohaterów w serialach. Ale teraz SkyShowtime przegiął
Aktualizacja: 2026-01-30T14:10:29+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA