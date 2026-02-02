Nowy zestaw w McDonaldzie. Fani Przyjaciół będą zachwyceni

Ładowanie...

Z oferty McDonalda niedawno zniknął Burger Drwala, sieć restauracji ma coś na otarcie łez - mowa o Zestawie Friends, który w końcu trafi do Polski. W końcu, bo wcześniej można było zauważyć, że fani kultowego sitcomu zjeżdżali aż do Czech, by - poza zaspokojeniem głodu - zgarnąć dodatek do zestawu, jakim była kolekcjonerska figurka inspirowana postaciami z serialu "Przyjaciele". Teraz wcale nie trzeba będzie się wybierać na taką wycieczkę, by skosztować friendsowego zestawu - oferta już zaraz będzie dostępna w Polsce.

Zestaw Friends trafi do McDonaldów w Polsce. Kiedy premiera?

Od kilku dni w mediach społecznościowych McDonalda pojawiały się tajemnicze zapowiedzi, które były powiązane z serialem "Przyjaciele". Dziś wiadomo już, o co w tym wszystkim chodziło, a spekulacje zostały rozwiane - Zestaw Friends zadebiutuje w Polsce 4 lutego. Ale co właściwie wchodzi w jego skład? Okazuje się, że konsumenci sami będą decydować, co znajdzie się w środku.

Baza jest taka sama: średnie frytki i średni napój. Daniem głównym będzie natomiast jeden z czterech wybranych produktów McDonalda, który smakosze będą mogli wkomponować do swojego zestawu. Mogą oni wybierać między Big Makiem, McChickene, McRoyalem lub 9 sztukami McNuggetsów. To jednak nie wszystko - w skład zestawu wchodzi również aromatyczny, pomidorowo-ziołowy sos Monica's Marinara.

Zanim fani serialu przejdą do konsumpcji, z pewnością będą chcieli zobaczyć, jaką wylosowali figurkę. Zestaw Friends zawiera jedną z sześciu mini figurek kolekcjonerskich inspirowanych kultowymi postaciami z serialu "Przyjaciele". Zgarnąć można zabawki przedstawiające Rachel, Monicę, Phoebe, Rossa, Chandlera lub Joeya.

Figurki w Zestawie Friends

W McDonald’s konsekwentnie budujemy kampanie wokół wspólnych chwil i emocji, które łączą naszych gości. Współpraca z serialem Friends to nie tylko limitowana oferta, ale przede wszystkim zaproszenie do celebrowania codziennych momentów - z przyjaciółmi i ulubionymi historiami - podkreśla Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald's Polska.

Z okazji wprowadzenia Zestawu Friends do Polski w aplikacji McDonald's będzie można wziąć również udział w zabawie "Sprawdź, którym Friendsem jesteś". Uczestnicy będą mieli okazję kreatywnie łączyć dane zakupowe z fabułą serialu, zyskać dostęp do dropu limitowanego merchu oraz zapraszać swoich przyjaciół do zabawy we wspólne sprawdzanie ich "Vibe Checku". McDonald zapowiada również niespodzianki, które ujawni w nadchodzących dniach.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Anna Bortniak 02.02.2026 18:22

