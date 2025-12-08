Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu

Ładowanie...

"Odrzuceni" zabierają nad do Waszyngtonu 1854 roku. Fabuła śledzi losy dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, a drugiej stworzonej z sierot i wyrzutków. Los ich matriarchin łączą się poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się skarb. Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły od Netfliksa, przedstawione w serialu zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.



Choć "Odrzuconych" krytycy nomen omen odrzucili (23 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), użytkownicy Netfliksa zaraz po premierze 4 grudnia przyjęli ich z otwartymi ramionami. W naszym kraju aktualnie zajmują drugie miejsce w topce najpopularniejszych seriali (przegrywają jedynie z rodzimą "ProkuraTOUR'ą Rafała Paczecia"). Nic dziwnego. Prócz obietnicy intensywnej rozrywki mają jeszcze wiele do zaoferowania.

Odrzuceni - co z 2. sezonem westernu Netfliksa?

"Odrzuceni" przyciągają również gwiazdorską obsadą. W końcu w głównych rolach zobaczymy znaną z "Gry o tron" Lenę Headey i błyszczącą niegdyś w "Z archiwum X" Gillian Anderson. Prowadzi je natomiast sam Kurt Sutter - twórca kultowych "Synów Anarchii". Brzmi to przecież na murowany hit. Dlatego na serial rzucają się teraz użytkownicy z całego świata.

W mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów na temat "Odrzuconych". Użytkownicy Netfliksa bardzo serial chwalą, pisząc jednocześnie, że potrzebują 2. sezonu. I to NATYCHMIAST. Czy ich marzenie ma szansę się spełnić? Tak! Kiedy? O to trzeba pytać Netfliksa. A ten nie jest jeszcze skory do podawania odpowiedzi.

Niestety, na ten moment Netflix nie potwierdził jeszcze dalszych losów "Odrzuconych". Weźmy jednak pod uwagę, że wciąż jest wcześnie. Platforma zazwyczaj podejmuje decyzje o kontynuowaniu danego serialu po dłuższym czasie od jego premiery. Fani muszą się więc uzbroić w cierpliwość i czekać, aż serwis ujawni swoje plany (bądź ich brak) względem 2. sezonu produkcji.



Rafał Christ 08.12.2025 18:02

