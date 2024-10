To co prawda film brutalny. Ellis nie boi się pokazywać nam krwi, czy flaków. Tego mięcha jest jednak strasznie mało. Jedyne co robi, to rozbudza apetyt na więcej. Chciałoby się, żeby reżyser docisnął pedał gazu do dechy. Trudno jednak stwierdzić czy zabrakło mu do tego pieniędzy, czy ochoty. Niemiłosiernie rozciąga swoją opowieść w czasie, przez co "Eight for Silver" brakuje dynamizmu. Ciągle gubi tak rytm, jak i tempo, wywołując odruch ziewania. Produkcja sporo by zyskała, gdyby ją nieco skrócić. Niemal dwie godziny czasu trwania to zdecydowanie za dużo, tym bardziej że twórcy nie mają nam do powiedzenia, tyle ile by sobie tego życzyli. Natrafimy tu więc na mnóstwo scen pustych, które niczego do opowieści nie wnoszą.