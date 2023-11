Najlepsze filmy akcji tej dekady. Wybieramy TOP 10 jakościowych akcyjniaków

Od premiery "Ghost Protocol" w 2011 roku seria "Mission: Impossible" to wzór solidnego, imponującego i wykonanego z dbałością o przekonujące sekwencje akcji kina. Tom Cruise dba o to, by na ekranie pojawiła się co najmniej jedna spektakularna scena zrealizowana za pomocą efektów praktycznych, którą realizuje osobiście, bez dublerów - w "Fallout" był to słynny Halo Jump. Cykl wciąż trzyma poziom!