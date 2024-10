Dzieci Brada Pitta odwróciły się od aktora. Batalia z Angeliną Jolie zniszczyła ich relacje

W kwietniu 2016 r. małżeństwo Jolie i Pitta zostało anulowane, lecz ich rozwód nie został sfinalizowany aż do teraz. Byli małżonkowie walczą obecnie o opiekę nad dziećmi, finanse oraz wspólną winnicę. Pitt pozwał aktorkę po tym, gdy ta sprzedała swoje udziały we wspólnej winnicy Chateau Miraval we Francji - stwierdził, że aktorka zaszkodziła reputacji firmy, sprzedając swoje udziały komuś "obcemu" i że zrobiła to z premedytacją, aby "wyrządzić mu krzywdę".