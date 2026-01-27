REKLAMA
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?

Nadchodzi wielki dzień dla fanów serialu "Bridgertonowie". Już za chwilę w serwisie Netflix zadebiutuje długo wyczekiwany 4. sezonu romantycznej produkcji, która tym razem skupi się na Benedikcie Bridgertonie.

Anna Bortniak
Czas wybrać najpiękniejsze suknie, zapiąć spinki do mankietów, przypudrować noski i wypachnić się najlepszymi perfumami. Po niemal dwóch latach oczekiwania rodzina Bridgertonów wraca bowiem na salony. Z pewnością jest wielkie wydarzenie nie tylko dla fanów produkcji, ale również dla samego Netfliksa - "Bridgertonowie" to przecież jeden z najpopularniejszych tytułów serwisu, który nigdy nie przechodzi bez echa.

Do tej pory serial "Bridgertonowie" ukazał już kilka namiętnych romansów. W 1. sezonie widzowie mogli wzdychać do miłości Daphne Bridgerton i Simona, księcia Hastings, a kolejna odsłona pokazała relację wicehrabiny Kate Bridgerton i Anthony'ego Bridgertona, którzy z zaciekłych wrogów przeobrazili się w największych kochanków. Z kolei 3. sezon na przykładzie Penelope Bridgerton i Colina Bridgertona udowodnił, że nawet wieloletni przyjaciele mogą pałać do siebie namiętnym uczuciem. Bohaterem 4. sezonu będzie natomiast Benedict Bridgerton.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Bridgertonowie, 4. sezon - kiedy premiera na Netflix?

Najnowsze odcinki "Bridgertonów" zadebiutują na Netfliksie 29 stycznia. Tego dnia będzie można obejrzeć niestety jedynie pierwszą połowę 4. sezonu, która składa się z 4 odcinków. Druga, również 4-odcinkowa część, będzie dostępna dla widzów niemal miesiąc później, 26 lutego

Nadchodzący sezon "Bridgertonów" jest oparty o książkę "Propozycja dżentelmena", czyli 3. tom serii autorstwa Julii Quinn. Skupia się on właśnie na Benedikcie, który w końcu zaczyna otwierać się na poważne życie uczuciowe. Kandydatkę na ukochaną już ma, jednak jej odnalezienie paradoksalnie nie będzie takie proste. Damą, która skradła serce młodego Bridgertona, jest bowiem Sophie Beckett, zdegradowana do roli służącej córka hrabiego. Udaje jej się wziąć udział w balu, na którym daje się porwać przystojnemu Benediktowi do tańca, jednak wraz z wybiciem północy czar pryska. Kiedy tajemnicza dama ucieka z balu, mężczyzna nie daje za wygraną - postanawia odszukać czarującą kobietę i ją poślubić. Jedynym śladem, jaki po niej pozostał, jest rękawiczka.

Wygląda zatem na to, że najnowsza opowieść ze świata Bridgertonów będzie pewnego rodzaju historią o Kopciuszku. Ma to być jednocześnie historia najbardziej wierna książkom, co oznacza, że czytelnicy będą mieli podczas seansu nie lada gratkę. Owoc prac będzie można zobaczyć już niebawem.

Bridgertonowie, 4. sezon - obsada

  • Luke Thompson jako Benedict Bridgerton
  • Yerin Ha jako Sophie Baek
  • Jonathan Bailey jako Anthony Bridgerton  
  • Simone Ashley jako Kate Bridgerton 
  • Victor Alli jako John Stirling 
  • Adjoa Andoh as Lady Danbury
  • Julie Andrews jako Lady Whistledown
  • Lorraine Ashbourne jako Mrs. Varley
  • Masali Baduza jako Michaela Stirling 
  • Nicola Coughlan jako Penelope Bridgerton
  • Hannah Dodd jako Francesca Stirling
  • Daniel Francis jako Lord Marcus Anderson
  • Ruth Gemmell jako Violet Bridgerton 
  • Florence Hunt jako Hyacinth Bridgerton
  • Martins Imhangbe jako Will Mondrich
  • Claudia Jessie jako Eloise Bridgerton
  • Katie Leung jako Lady Araminta Gun
  • Luke Newton jako Colin Bridgerton
  • Michelle Mao jako Rosamund Li
  • Emma Naomi jako Alice Mondrich
  • Golda Rosheuvel jako Queen Charlotte
  • Hugh Sachs jako Brimsley
  • Will Tilston jako Gregory Bridgerton 
  • Polly Walker jako Portia Featherington 
  • Isabella Wei jako Posy Li

Anna Bortniak
27.01.2026 19:37
