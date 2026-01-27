Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?

Ładowanie...

Czas wybrać najpiękniejsze suknie, zapiąć spinki do mankietów, przypudrować noski i wypachnić się najlepszymi perfumami. Po niemal dwóch latach oczekiwania rodzina Bridgertonów wraca bowiem na salony. Z pewnością jest wielkie wydarzenie nie tylko dla fanów produkcji, ale również dla samego Netfliksa - "Bridgertonowie" to przecież jeden z najpopularniejszych tytułów serwisu, który nigdy nie przechodzi bez echa.

Do tej pory serial "Bridgertonowie" ukazał już kilka namiętnych romansów. W 1. sezonie widzowie mogli wzdychać do miłości Daphne Bridgerton i Simona, księcia Hastings, a kolejna odsłona pokazała relację wicehrabiny Kate Bridgerton i Anthony'ego Bridgertona, którzy z zaciekłych wrogów przeobrazili się w największych kochanków. Z kolei 3. sezon na przykładzie Penelope Bridgerton i Colina Bridgertona udowodnił, że nawet wieloletni przyjaciele mogą pałać do siebie namiętnym uczuciem. Bohaterem 4. sezonu będzie natomiast Benedict Bridgerton.

Bridgertonowie, 4. sezon - kiedy premiera na Netflix?

Najnowsze odcinki "Bridgertonów" zadebiutują na Netfliksie 29 stycznia. Tego dnia będzie można obejrzeć niestety jedynie pierwszą połowę 4. sezonu, która składa się z 4 odcinków. Druga, również 4-odcinkowa część, będzie dostępna dla widzów niemal miesiąc później, 26 lutego

Nadchodzący sezon "Bridgertonów" jest oparty o książkę "Propozycja dżentelmena", czyli 3. tom serii autorstwa Julii Quinn. Skupia się on właśnie na Benedikcie, który w końcu zaczyna otwierać się na poważne życie uczuciowe. Kandydatkę na ukochaną już ma, jednak jej odnalezienie paradoksalnie nie będzie takie proste. Damą, która skradła serce młodego Bridgertona, jest bowiem Sophie Beckett, zdegradowana do roli służącej córka hrabiego. Udaje jej się wziąć udział w balu, na którym daje się porwać przystojnemu Benediktowi do tańca, jednak wraz z wybiciem północy czar pryska. Kiedy tajemnicza dama ucieka z balu, mężczyzna nie daje za wygraną - postanawia odszukać czarującą kobietę i ją poślubić. Jedynym śladem, jaki po niej pozostał, jest rękawiczka.

Wygląda zatem na to, że najnowsza opowieść ze świata Bridgertonów będzie pewnego rodzaju historią o Kopciuszku. Ma to być jednocześnie historia najbardziej wierna książkom, co oznacza, że czytelnicy będą mieli podczas seansu nie lada gratkę. Owoc prac będzie można zobaczyć już niebawem.

Bridgertonowie, 4. sezon - obsada

Luke Thompson jako Benedict Bridgerton

Yerin Ha jako Sophie Baek

Jonathan Bailey jako Anthony Bridgerton

Simone Ashley jako Kate Bridgerton

Victor Alli jako John Stirling

Adjoa Andoh as Lady Danbury

Julie Andrews jako Lady Whistledown

Lorraine Ashbourne jako Mrs. Varley

Masali Baduza jako Michaela Stirling

Nicola Coughlan jako Penelope Bridgerton

Hannah Dodd jako Francesca Stirling

Daniel Francis jako Lord Marcus Anderson

Ruth Gemmell jako Violet Bridgerton

Florence Hunt jako Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe jako Will Mondrich

Claudia Jessie jako Eloise Bridgerton

Katie Leung jako Lady Araminta Gun

Luke Newton jako Colin Bridgerton

Michelle Mao jako Rosamund Li

Emma Naomi jako Alice Mondrich

Golda Rosheuvel jako Queen Charlotte

Hugh Sachs jako Brimsley

Will Tilston jako Gregory Bridgerton

Polly Walker jako Portia Featherington

Isabella Wei jako Posy Li

27.01.2026

