Bridgertonowie wracają na salony. Netflix przedłuża serial o kolejne sezony

To, że fani dostaną 4. sezon "Bridgertonów" było jasne jak słońce. Dokładnie rok temu, niedługo po premierze 3. sezonu produkcji, pojawiła się informacja, że zdjęcia do nowej odsłony mają rozpocząć się latem. Prace nad scenariuszem ruszyły już jakiś czas wcześniej.



Na temat fabuły można było wcześniej jedynie spekulować - zgodnie z kolejnością książek Julii Quinn, na których oparty jest serial Netfliksa, 4. sezon miałby skupiać się na historii Benedicta oraz jego romansie z Sophie Beckett. Dziś wiadomo już, że tak rzeczywiście będzie. Jak wynika z oficjalnego opisu nadchodzącej odsłony, sezon 4. będzie koncentrował się na drugim synu, żyjącym w stylu artystycznej bohemy, Benedikcie (wcieli się w niego Luke Thompson). Mężczyzna, który jest początkowo niechętny do ustatkowania się, zmienia zdanie po spotkaniu intrygującej Srebrnej Damy podczas balu maskowego organizowanego przez jego matkę.