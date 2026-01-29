Kultowe kino i uwielbiany serial. 5 mega nowości Netfliksa na weeeknd
Styczeń chyli się ku końcowi, ale platformy streamingowe nie zmieniają tempa, usilnie pracując nad wzbogaceniem swojej oferty. Przedstawiamy najważniejsze tytuły, które Netflix szykuje dla swoich subskrybentów na weekend.
W rankingach oglądalności Netfliksa robi się, delikatnie mówiąc, tłoczno. "Łup" z wspaniałym duetem Affleck&Damon został strącony z 1. miejsca za sprawą włoskiego "Fałszerza", ale w grze wciąż pozostają m.in. "Genie", "Wredne liściki" i "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Uwagę widzów seriali szturmem zdobyła "Miłość na lodzie", ale o palmę pierwszeństwa wciąż walczy "Zabójcza przyjaźń", znakomity kryminał z Jonem Bernthalem i Tessą Thompson. Obie kategorie lada dzień zyskają kolejne tytuły, a co za tym dzie - walka o widza będzie jeszcze intensywniejsza. Sprawdzamy najciekawsze nowości Netfliksa na zbliżający się weekend.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
Bridgertonowie - sezon 4, część 1
- Lata emisji: 2020-
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Shonda Rhimes, Chris van Dusen
- Obsada: Luke Thompson, Yerin Ha, Katie Leung, Nicola Coughlan, Luke Newton
- Ocena IMDb: 7.4/10
Netflix szykuje ekscytujący powrót do świata pełnego arystokracji, przyjęć i rozkwitających relacji miłosnych. Tym razem strzała amora trafi Benedicta (Luke Thompson) - tego z braci, który uchodzi za największego lekkoducha, wolny elektron, któremu nie jest pisana stabilność uczuciowa. To się jednak zmieni, gdy na jego drodze stanie tajemnicza kobieta (Yerin Ha). Para pozna się na balu maskowym.
Od 29 stycznia na Netfliksie.
Między słowami
- Rok produkcji: 2003
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyser: Sofia Coppola
- Obsada: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi
- Ocena IMDb: 7.7/10
Jeśli szukacie filmu, który Was rozjedzie emocjonalnie, ale w naturalny sposób, warto odświeżyć sobie klasyka spod rąk Sofii Coppoli, uznawanego za jeden z najlepszych filmów o miłości w historii. Młoda Charlotte (Johansson) trafia do Japonii. Pojechała z mężem, na zdjęcia do Japonii, jednak sytuacja jest daleka od przyjemnej - nudzi się tam, a jej relacja z partnerem nie jest w najlepszej kondycji. Na miejscu poznaje Boba (Murray) – znacznie starszego od niej gwiazdora filmowego, który przyjechał do Japonii na sesję reklamującą whisky. Oboje spędzają ze sobą coraz więcej czasu, coraz bardziej angażując się emocjonalnie w tę znajomość.
Od 29 stycznia na Netfliksie.
Maria Antonina
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 123 minuty
- Reżyser: Sofia Coppola
- Obsada: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn, Steve Coogan
- Ocena IMDb: 6.5/10
Ten weekend upływa pod znakiem Sofii Coppoli - nic dziwnego, bo to świetna reżyserka, której filmy zasługują na uwagę. Kolejną pozycją, którą zdecydował się wrzucić Netflix, jest słynna "Maria Antonina" - biograficzno-kostiumowy film z Kirsten Dunst w roli głównej. Aktorka wciela się w tytułową austriacką arcyksiężniczkę, która z czasem zostaje żoną Ludwika XVI (Schwartzman) - króla Francji. Wraz z zaaranżowanym małżeństwem kobieta, mimo braku spełnienia w relacji z mężem, odnajduje się coraz lepiej w królewskich luksusach.
Od 1 lutego na Netfliksie.
Pewnego razu...w Hollywood
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 161 minut
- Reżyser: Quentin Tarantino
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Mikey Madison, Austin Butler, Rafał Zawierucha
- Ocena IMDb: 7.6/10
Póki co ostatni film, który wyreżyserował Quentin Tarantino. Ale za to jaki! W "Pewnego razu..." ikoniczny reżyser opowiada historię aktora Ricka Daltona (DiCaprio) oraz jego dublera i przyjaciela Cliffa Bootha (Pitt), którzy po powrocie do Hollywood próbują na nowo odnaleźć się w przemyśle filmowy. Wszystko to dzieje się w momencie, kiedy Ameryka drży przed sektą Charlesa Mansona. W planach jest kontynuacja kręcona przez Davida Finchera, ale póki co dobrze jest przypomnieć sobie oryginał.
Od 1 lutego na Netfliksie.
Hancock
- Rok produkcji: 2008
- Czas trwania: 92 minuty
- Reżyser: Peter Berg
- Obsada: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Eddie Marsan
- Ocena IMDb: 6.4/10
Słynny film o superbohaterze z problemami. Tytułowy bohater (Will Smith) jest obdarzony nadludzkimi zdolnościami takimi jak umiejętność latania, wyjątkowa siła, odporność na rany i pociski. Korzystając z tego, pomaga w walce z przestępczością panującą w LA. Oprócz tego jest jednak alkoholikiem. Przy okazji jednej z akcji powoduje szkody. Wkrótce ratuje życie Rayowi (Bateman) - specjaliście od PR, który w ramach wdzięczności postanawia pomóc Hancockowi i poprawić jego superbohaterski wizerunek w oczach społeczeństwa.
Od 1 lutego na Netfliksie.
