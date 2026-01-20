Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach

Ładowanie...

Brooklyn Peltz Beckham nieoczekiwanie otworzył się na temat swojej relacji z rodzicami, Victorią i Davidem Beckhamami. Najstarszy syn sławnego małżeństwa nie miał jednak na ten temat nic dobrego do powiedzenia - mężczyzna postanowił ujawnić prawdę na temat kłamstw, które dotyczyły głównie jego relacji z żoną Nicolą.

Syn Davida i Victorii Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił smutną prawdę na temat relacji z rodzicami

Na początku długiego oświadczenia Brooklyn podkreślił, że przez lata milczał na temat, jednak sprawy zaszły za daleko i nie mogą już dłużej pozostawać w sferze prywatnej. Ujawnił, że rodzice przez całe życie kontrolowali to, co na ich temat pojawiało się w prasie, zarzucając im, że są w stanie posunąć się daleko, by "publikować niezliczone kłamstwa w mediach", na czym cierpią niewinni ludzie.

W dalszej części nawiązał do swojego związku, który, jego zdaniem, rodzice próbowali zniszczyć jeszcze przed ślubem. Młody Beckham ujawnił, że matka w ostatniej chwili przerwała szycie sukni ślubnej Nicoli, a niedługo przed wydarzeniem rodzice naciskali, by zrzekł się praw do nazwiska. Później miało być już tylko gorzej:

W noc przed naszym ślubem członkowie mojej rodziny powiedzieli mi, że Nicola "nie jest spokrewniona" i "nie jest z rodziny". (...) Moja mama ukradła mi mój pierwszy taniec z żoną, zaplanowany z tygodniowym wyprzedzeniem, do romantycznej piosenki miłosnej. (...) Zatańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej nieswojo ani upokorzony.

Brooklyn dodał, że nawet po ślubie Nicola była "lekceważona" przez jego rodzinę, co objawiało się w zachowaniu jego matki oraz ojca - zgodnie z jego słowami, Victoria zapraszała do domu kobiety związane z jego przeszłością, a David miał odmówić synowi spotkania podczas swojego przyjęcia urodzinowego, chyba że pojawi się na nim bez żony.

To nie był jednak koniec gorzkich słów:

Moja rodzina ceni sobie ponad wszystko publiczną promocję i poparcie. Marka Beckham jest na pierwszym miejscu. O "miłości" rodzinnej decyduje to, ile publikujesz w mediach społecznościowych lub jak szybko rzucisz wszystko, żeby pojawić się i zapozować do rodzinnego zdjęcia, nawet jeśli odbywa się to kosztem naszych zobowiązań zawodowych. Przez lata staraliśmy się pojawiać i wspierać na każdym pokazie mody, każdej imprezie i każdym wydarzeniu prasowym, aby pokazać "naszą idealną rodzinę". Ale pewnego razu, gdy moja żona poprosiła moją mamę o wsparcie w ratowaniu psów, które straciły domy podczas pożarów w Los Angeles, mama odmówiła.

Najstarszy syn Beckhamów podkreślił, że przez większość życia był kontrolowany przez rodziców, co wzbudzało w nim lęk. Lecz kiedy odsunął się od rodziny, jego samopoczucie się poprawiło:

Przez większość życia byłem kontrolowany przez rodziców. Dorastałem z przytłaczającym lękiem. Po raz pierwszy w życiu, odkąd odszedłem od rodziny, ten lęk zniknął. Budzę się każdego ranka wdzięczny za życie, które wybrałem i odnalazłem spokój i ukojenie. Moja żona i ja nie chcemy życia kształtowanego przez wizerunek, prasę czy manipulację. Chcemy tylko spokoju, prywatności i szczęścia dla siebie i naszej przyszłej rodziny - podsumował.

Na ten moment ani Victoria Beckham, ani David Beckham nie odnieśli się do sprawy. Kontrowersyjne oświadczenie może jednak zagrozić ich idealnemu do tej pory wizerunkowi.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Netflix.

Anna Bortniak 20.01.2026 16:01

