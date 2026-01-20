REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach

Syn Davida i Victorii Beckhamów ujawnił prawdę na temat swojego konfliktu z rodzicami. W długim oświadczeniu, które opublikował w mediach społecznościowych, stwierdził, że rodzice nie tylko kontrolowali to, co przekazywał do mediów, ale również zrujnowali relację z jego żoną, Nicolą Peltz Beckham.

Anna Bortniak
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
REKLAMA

Brooklyn Peltz Beckham nieoczekiwanie otworzył się na temat swojej relacji z rodzicami, Victorią i Davidem Beckhamami. Najstarszy syn sławnego małżeństwa nie miał jednak na ten temat nic dobrego do powiedzenia - mężczyzna postanowił ujawnić prawdę na temat kłamstw, które dotyczyły głównie jego relacji z żoną Nicolą.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Syn Davida i Victorii Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił smutną prawdę na temat relacji z rodzicami

Na początku długiego oświadczenia Brooklyn podkreślił, że przez lata milczał na temat, jednak sprawy zaszły za daleko i nie mogą już dłużej pozostawać w sferze prywatnej. Ujawnił, że rodzice przez całe życie kontrolowali to, co na ich temat pojawiało się w prasie, zarzucając im, że są w stanie posunąć się daleko, by "publikować niezliczone kłamstwa w mediach", na czym cierpią niewinni ludzie.

W dalszej części nawiązał do swojego związku, który, jego zdaniem, rodzice próbowali zniszczyć jeszcze przed ślubem. Młody Beckham ujawnił, że matka w ostatniej chwili przerwała szycie sukni ślubnej Nicoli, a niedługo przed wydarzeniem rodzice naciskali, by zrzekł się praw do nazwiska. Później miało być już tylko gorzej:

W noc przed naszym ślubem członkowie mojej rodziny powiedzieli mi, że Nicola "nie jest spokrewniona" i "nie jest z rodziny". (...) Moja mama ukradła mi mój pierwszy taniec z żoną, zaplanowany z tygodniowym wyprzedzeniem, do romantycznej piosenki miłosnej. (...) Zatańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej nieswojo ani upokorzony.

Brooklyn dodał, że nawet po ślubie Nicola była "lekceważona" przez jego rodzinę, co objawiało się w zachowaniu jego matki oraz ojca - zgodnie z jego słowami, Victoria zapraszała do domu kobiety związane z jego przeszłością, a David miał odmówić synowi spotkania podczas swojego przyjęcia urodzinowego, chyba że pojawi się na nim bez żony.

To nie był jednak koniec gorzkich słów:

Moja rodzina ceni sobie ponad wszystko publiczną promocję i poparcie. Marka Beckham jest na pierwszym miejscu. O "miłości" rodzinnej decyduje to, ile publikujesz w mediach społecznościowych lub jak szybko rzucisz wszystko, żeby pojawić się i zapozować do rodzinnego zdjęcia, nawet jeśli odbywa się to kosztem naszych zobowiązań zawodowych. Przez lata staraliśmy się pojawiać i wspierać na każdym pokazie mody, każdej imprezie i każdym wydarzeniu prasowym, aby pokazać "naszą idealną rodzinę". Ale pewnego razu, gdy moja żona poprosiła moją mamę o wsparcie w ratowaniu psów, które straciły domy podczas pożarów w Los Angeles, mama odmówiła.

Najstarszy syn Beckhamów podkreślił, że przez większość życia był kontrolowany przez rodziców, co wzbudzało w nim lęk. Lecz kiedy odsunął się od rodziny, jego samopoczucie się poprawiło:

Przez większość życia byłem kontrolowany przez rodziców. Dorastałem z przytłaczającym lękiem. Po raz pierwszy w życiu, odkąd odszedłem od rodziny, ten lęk zniknął. Budzę się każdego ranka wdzięczny za życie, które wybrałem i odnalazłem spokój i ukojenie. Moja żona i ja nie chcemy życia kształtowanego przez wizerunek, prasę czy manipulację. Chcemy tylko spokoju, prywatności i szczęścia dla siebie i naszej przyszłej rodziny

- podsumował.

Na ten moment ani Victoria Beckham, ani David Beckham nie odnieśli się do sprawy. Kontrowersyjne oświadczenie może jednak zagrozić ich idealnemu do tej pory wizerunkowi.

Galeria: 6 zdjęć
Galeria zdjęć
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
Oświadczenie 4
Oświadczenie 5
Oświadczenie 6

Zdjęcie główne: materiały prasowe Netflix.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
20.01.2026 16:01
Tagi: Celebryci
Najnowsze
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
13:52
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera
Aktualizacja: 2026-01-17T13:52:40+01:00
12:38
Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-17T12:38:55+01:00
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA