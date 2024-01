Loteria Buddy pobiła rekord na YouTubie. "Tak się pisze historię"

Akcje Buddy to wydarzenia, które przejdą do historii polskiego internetu. Kamil Labudda zdążył do tej pory zatankować widzom auta za 90 tys. zł, wesprzeć WOŚP, pomóc bezdomnemu, który na start otrzymał od youtubera 3 tys. zł czy zorganizować loterię, w której rozdał widzom 7 samochodów (m.in. Toyotę Suprę z podpisem Hana Lue z "Szybkich i wściekłych", Audi RS6 C8, BMW M3 Touring czy Mercedesa A 45 S AMG). Budda postanowił rozpocząć nowy rok kolejnym wyjątkowym konkursem, w którym jego widzowie mogli ponownie powalczyć o nagrody w postaci 7 aut o wartości 2,5 mln zł.