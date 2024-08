Fani Buddy robili tatuaże z jego podobizną, teraz są zawiedzeni. Tak wygląda "przyjaźń" influencera i widzów

Wrócę w tym miejscu do mojej recenzji filmu, gdzie wypunktowałam to, co w tej produkcji mi się po prostu nie podobało. Co zobaczyłam w komentarzach? "Jak się komuś nie podoba, nie idzie - proste i logiczne. Ale tu widać po tej recenzji sama nienawiść do Buddy nie wiadomo po co" - pisze jeden z internautów. "Artykuł bardzo ciężko się czyta i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Robienie clikbaitowych tytułów na potrzeby czytalności to niestety już norma. Według mnie masa pracy została włożona w ten film i nie bez powodu są pełne sale kinowe" - pisze inny (gwoli ścisłości, "clickbaitowy" tytuł brzmiał: "Budda. Dzieciak '98 powinien zostać na YouTubie. Ten film w kinie to pomyłka").