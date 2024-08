Polski influencer przejmuje Amazona. Przebił nawet Batmana

Cesarzem Amazon Prime Video w tym tygodniu pozostaje "Those About to Die". Użytkownicy platformy już od dłuższego czasu nie mogą się napatrzeć na te wszystkie emocjonujące wyścigi rydwanów i walki gladiatorów. W minionych dniach serial musiał się jednak pożegnać na chwilę z tronem listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. Wyrzucił go właśnie "Budda. Dzieciak '98". Zresztą można się było tego spodziewać. Dokument o polskim influencerze już w czasie swojej premiery kinowej okazał się fenomenem.



"Budda. Dzieciak '98" w marcu wszedł na wielkie ekrany, zaliczając najlepsze otwarcie w historii polskich filmów dokumentalnych. W premierowy weekend obejrzało go ponad 351 tys. widzów. W tamtym momencie był to nawet trzeci najlepszy wynik wśród wszystkich tytułów wyświetlanych w rodzimych kinach w tym roku. Było to więc nie lada osiągnięcie.