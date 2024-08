Dla fanów Buddy informacja o potencjalnym odejściu z internetu mogła być szokująca, szczególnie, że nic nie wskazywało na to, że youtuber planuje przystopować ze swoimi kolejnymi przedsięwzięciami. Co więcej, można było odnieść wrażenie, że twórca dopiero się rozkręca - pod koniec marca na dużych ekranach zadebiutował jego film dokumentalny, "Budda. Dzieciak '98", który przyciągnął do kin liczną widownię. Doprowadziło to do tego, że dokument w reżyserii Buddy i Krystiana Kuczkowskiego stał się pierwszą polską produkcją dokumentalną, którą w dniu premiery obejrzała rekordowa liczba osób (ponad 350 tys.).



Buddę kojarzono także z organizowania wielkich loterii, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody w postaci luksusowych samochodów. Ostatnio uczestnicy mieli okazję wziąć również udział w wydarzeniu "2 Million Gold Event", którego stawką były dwie sztabki złota, każda o wartości 1 mln zł. Konkurs zorganizował Budda wraz ze swoją marką napojów energetycznych Doze - to również kolejna sygnowana nazwiskiem youtubera nowość na rynku.