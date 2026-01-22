Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa nareszcie trafiło do serwisów VOD. To doskonała okazja, by je nadrobić - do czego dodatkowo może zachęcić fakt, że nominowano je do Oscarów w ważnych kategoriach.
Teddy (Jesse Plemons) i Don (Aidan Delbis) to dwaj mieszkający ze sobą i hodujący pszczoły kuzyni. Pierwszy z nich żyje teoriami spiskowymi; wierzy, że ludzie są jak wspomniane owady, zasuwają na rzecz sterującej ich umysłami królowej matki (w tym przypadku: korporacji) i największych potęg, którym zależy na eksploatowaniu ziemi, wytresowaniu ludzkości i jej zniewoleniu. Reprezentantką znienawidzonej przez bohatera grupy jest Michelle Fuller (Emma Stone) - prezeska potężnej firmy farmaceutycznej. Mężczyźni opracowują ryzykowny plan i postanawiają ją porwać, podejrzewają bowiem, że kobieta jest przedstawicielką kosmicznej rasy Andromedan.
Tak z grubsza prezentuje się zarys fabuły „Bugonii”, najnowszego filmu uwielbianego, niepokornego Greka, Yorgosa Lanthimosa. Filmu, który może i nie spolaryzował publiczności tak bardzo, jak „Rodzaje życzliwości” (a zatem i nie wywołał tylu emocji, szkoda!), ale powinien za to przypaść do gustu szerszej widowni ze względu na większą przystępność. Dodam też, że film nominowano właśnie do 4 Oscarów w bardzo ważnych kategoriach - Najlepszy film, Najlepsza aktorka, Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepsza muzyka oryginalna.
Bugonia - gdzie obejrzeć film online? Premiera w VOD
Póki co jeszcze tego filmu nie wypożyczymy, ale możemy go kupić. W serwisie VOD Rakuten obraz kosztuje 39,99 zł - płacimy i dostajemy do niego stały dostęp. Natomiast za 54,99 zł zakupimy go w Prime Video.
"Bugonia" to anglojęzyczna adaptacja i reinterpretacja południowokoreańskiego filmu "Save the green planet" z 2003 roku; mieszanka czarnej komedii, thrillera i sci-fi. Obraz debiutował na 82. Festiwalu Filmowym w Wenecji, kinowa premiera w USA w październiku 2025 r. - został przyjęty dość pozytywnie, choć nie tak jednogłośnie, jak starsze dzieła twórcy. W filmie wystąpili:
- Emma Stone
- Jesse Plemons
- Aidan Delbis
- Stavros Halkias
- Alicia Silverstone
- Cedric Dumornay
- J. Carmen Galindez Barrera
- Marc T. Lewis
- Vanessa Eng
- Charita Momma Cherri Jones
