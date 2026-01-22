Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?

Ładowanie...

Teddy (Jesse Plemons) i Don (Aidan Delbis) to dwaj mieszkający ze sobą i hodujący pszczoły kuzyni. Pierwszy z nich żyje teoriami spiskowymi; wierzy, że ludzie są jak wspomniane owady, zasuwają na rzecz sterującej ich umysłami królowej matki (w tym przypadku: korporacji) i największych potęg, którym zależy na eksploatowaniu ziemi, wytresowaniu ludzkości i jej zniewoleniu. Reprezentantką znienawidzonej przez bohatera grupy jest Michelle Fuller (Emma Stone) - prezeska potężnej firmy farmaceutycznej. Mężczyźni opracowują ryzykowny plan i postanawiają ją porwać, podejrzewają bowiem, że kobieta jest przedstawicielką kosmicznej rasy Andromedan.



Tak z grubsza prezentuje się zarys fabuły „Bugonii”, najnowszego filmu uwielbianego, niepokornego Greka, Yorgosa Lanthimosa. Filmu, który może i nie spolaryzował publiczności tak bardzo, jak „Rodzaje życzliwości” (a zatem i nie wywołał tylu emocji, szkoda!), ale powinien za to przypaść do gustu szerszej widowni ze względu na większą przystępność. Dodam też, że film nominowano właśnie do 4 Oscarów w bardzo ważnych kategoriach - Najlepszy film, Najlepsza aktorka, Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepsza muzyka oryginalna.

Bugonia - gdzie obejrzeć film online? Premiera w VOD

Póki co jeszcze tego filmu nie wypożyczymy, ale możemy go kupić. W serwisie VOD Rakuten obraz kosztuje 39,99 zł - płacimy i dostajemy do niego stały dostęp. Natomiast za 54,99 zł zakupimy go w Prime Video.



"Bugonia" to anglojęzyczna adaptacja i reinterpretacja południowokoreańskiego filmu "Save the green planet" z 2003 roku; mieszanka czarnej komedii, thrillera i sci-fi. Obraz debiutował na 82. Festiwalu Filmowym w Wenecji, kinowa premiera w USA w październiku 2025 r. - został przyjęty dość pozytywnie, choć nie tak jednogłośnie, jak starsze dzieła twórcy. W filmie wystąpili:

Emma Stone

Jesse Plemons

Aidan Delbis

Stavros Halkias

Alicia Silverstone

Cedric Dumornay

J. Carmen Galindez Barrera

Marc T. Lewis

Vanessa Eng

Charita Momma Cherri Jones

Michał Jarecki 22.01.2026 19:01

