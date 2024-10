CANAL+ online: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, koło których nie da się przejść obojętnie

Na CANAL+ online wpadły poruszające nowości. Ofertę Premier CANAL+ zasiliły natomiast kinowe hity, które trafiły na platformę prosto z wielkich ekranów. Wszystkie te tytuły łączy jedno: emocje. W dodatku ekstremalne. Potrafią wywołać wzruszenie, zmuszając widzów do refleksji. Mogą was też rozbawić do łez lub nawet wywołać grymas bólu.