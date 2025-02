Od tej brutalnej powieści chce się prędko uciec. Jest tak doskonale napisana, że to nie lada wyczyn

"Zły Samarytanin" to dowód na to, że lekkie pióro Jarosława Dobrowolskiego sprawdza się nie tylko w powieściach fantasy i science fiction, ale również w kryminałach. Autor w bardzo obrazowy sposób opisuje zarówno te najdrobniejsze, jak i najbardziej istotne elementy fabuły, choćby walkę na gołe pięści, przez co wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach. W niektórych momentach robi się tak brutalnie, że trzeba na chwilę oderwać wzrok od nadrukowanych liter, by odgonić brutalne i krwawe obrazy. "Zły Samarytanin" to zdecydowanie powieść dla ludzi o mocnych nerwach, ale dla doskonale zbudowanych bohaterów i intrygującej historii warto spędzić z nią kilka wieczorów - brudna Warszawa będzie was trzymać w swoich szponach do ostatniej strony.