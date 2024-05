Lekki, choć mroczny kryminał na wakacje? Rzućcie okiem na tę perełkę

Na "Żółć" warto było czekać. To wciągająca pozycja, która będzie was zwodzić do samego końca. Jest to w głównej mierze zasługa oczywiście budowy postaci i ich szczegółowego przedstawienia. Autorka bezbłędnie przeniosła charakter urokliwego, lecz przemocowego Błażeja na karty powieści, sprytnie dawkując każdy kolejny fakt z jego życia, który czynił go coraz bardziej mroczną postacią w książce. Przeszłość denata i to, jaki był, poznajemy także za sprawą wspomnień Halszki Leśniewskiej oraz Laury Konarskiej. Dynamiki powieści nadają także retrospekcje (z 2016 do 2006 r.), które pozwalają śledzić losy jej bohaterów, co w konsekwencji umożliwia czytelnikowi zaangażować się w kryminalną układankę.



Mimo przeskoków do przeszłości, fabuła jest logiczna i spójna, co nie pozwala nam na zagubienie się w historii. Małgorzata Oliwia Sobczak z każdą stronę buduje coraz większe napięcie, urozmaicając bieg wydarzeń o osobiste fragmenty z życia Halszki, Laury, Błażeja oraz jego rodziców, ale również samego Leopolda Bilskiego i Anny Górskiej, zagłębiając się w ich relację - pozwala to nieco odetchnąć, a jednocześnie nie wybija z rytmu czytania.



Powieść napisana jest prostym językiem, a czytając dialogi bohaterów i bohaterek ma się wrażenie, jakby słyszało się rozmowę przypadkowych osób - sprawia to, że jeszcze bardziej można wczuć się w przedstawioną na kartach powieści historię. Jeśli miałabym jednak mieć w tym aspekcie jeden zarzut, to było to wtrącanie onomatopei - bardziej sprawdziłoby się zastąpienie ich czasownikami, które mocniej działają na wyobraźnię.



Pozostając w temacie języka: nie będzie niespodzianką, jeśli zwrócę uwagę na to, jak autorka perfekcyjnie połączyła ten zrozumiały dla nas styl wraz ze specjalistycznym językiem z zakresu kryminologii, sądownictwa i medycyny - Sobczak zrobiła solidny research przy pomocy specjalistów nie tylko w "Żółci", ale również w poprzednich tomach. Profesjonalne i naukowo brzmiące fragmenty w połączeniu z jej lekkim piórem chłonie się tak, jakby samemu było się specjalistą w tych dziedzinach.