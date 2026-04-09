Tom Holland ocenił Odyseję Nolana. Dołożył do pieca
Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej premiery "Odysei", superwidowiska Christophera Nolana adaptującego legendarny epos Homera. Tom Holland, będący częścią obsady filmu, podzielił się swoimi wrażeniami wobec całego procesu jego tworzenia.
Dla Toma Hollanda będzie to bardzo interesujący rok - wystąpi bowiem w dwóch bardzo wyczekiwanych produkcjach. Jedną z nich jest rzecz jasna "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", czwarty solowy film o Pajączku z tym aktorem w roli głównej. Już zwiastun zapowiada, że Holland będzie miał do zagrania dużo emocjonalnych i niełatwych momentów, ale nie jest to jedyny tytuł, w którym dostanie takie wyzwanie. Od dawna wiadomo, że jest częścią obsady "Odysei" i przypadła mu rola Telemacha - syna Odyseusza (Matt Damon), desperacko pragnącego poznać los swojego ojca.
Tom Holland zachwyca się Odyseją. Zwłaszcza efektami praktycznymi
Choć Tom Holland ma na koncie niejedną udaną rolę ("The Crowded Room", "Diabeł wcielony"), wciąż często nosi "łatkę" Spider-Mana. Widać jednak, że aktor nie poprzestaje na superbohaterskim kinie i szuka dla siebie kolejnych ścieżek. Jedną z nich jest właśnie "Odyseja" i współpraca z Christopherem Nolanem - jednym z najlepszych współczesnych reżyserów. Brytyjsko-amerykański twórca od dawna ma nosa do obsady, w związku z czym szanse na ponowne pokazanie dobrego warsztatu przez Toma Hollanda są duże.
Aktor określił swój najnowszy projekt "absolutnym arcydziełem", a w rozmowie z GQ opowiedział nieco o swoich odczuciach względem "Odysei":
To coś zupełnie innego niż wszystko, co widziałem wcześniej. Myślę, że kiedy obejrzałem ten film, zadałem sobie pytanie, którego od dawna nie zadawałem na temat filmu: jak to zrobiłeś?
Holland przyznał również, że był zszokowany (w pozytywnym sensie) zaangażowaniem Christophera Nolana w stworzenie jak najlepszych efektów praktycznych:
Były w filmie pewne sekwencje, które oglądałem i myślałem sobie "Jak on to w ogóle zrobił? To musi być CGI. A potem, po filmie, zapytałem go: "To na pewno CGI, prawda?". A on na to: "Nie, nie, nie, to wszystko efekty kamery. Bardzo zaplanowane i przygotowane". Myślę więc, że fani będą naprawdę zachwyceni scenografiami i sekwencjami w całym filmie, bo nawet jako ktoś, kto grał w filmie, byłem absolutnie zachwycony rozmachem, jego umiejętnością poprowadzenia tak zawiłej i szczerej historii [...]
Słowa Hollanda są tak naprawdę kolejnym kamyczkiem do i tak wielkiej góry oczekiwań wobec kolejnego dzieła Nolana. Każdy minimalnie obeznany w jego twórczości wie, że jest to gorący propagator używania efektów praktycznych w swoich filmach i jest to element jego autorskiej, twórczej ręki. Nie mam wątpliwości, że w "Odysei" zobaczymy kolejny dowód jego imponującej pracy, a szczęki opadną momentalnie.
Odyseja: obsada filmu
- Matt Damon jako Odyseusz
- Tom Holland jako Telemach
- Anne Hathaway jako Penelopa
- Robert Pattinson jako Antinus
- Zendaya jako Atena
- John Leguizamo jako Eumajos
- Mia Goth jako Melantho
- Lupita Nyong'o jako Klitajmestra
- Benny Safdie jako Agamemnon
- Charlize Theron jako Kirke
- Jon Bernthal jako Menelaos
- Himesh Patel
- Bill Irwin
- Samantha Morton
- Elliot Page
- Corey Hawkins
- Travis Scott
Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.
Więcej o "Odysei" przeczytacie na Spider's Web:
- Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
- Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
- Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
- Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
- Nolan w ogniu krytyki. Odyseja powstaje w miejscu, gdzie wolność to fikcja