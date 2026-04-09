Tom Holland ocenił Odyseję Nolana. Dołożył do pieca

Dla Toma Hollanda będzie to bardzo interesujący rok - wystąpi bowiem w dwóch bardzo wyczekiwanych produkcjach. Jedną z nich jest rzecz jasna "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", czwarty solowy film o Pajączku z tym aktorem w roli głównej. Już zwiastun zapowiada, że Holland będzie miał do zagrania dużo emocjonalnych i niełatwych momentów, ale nie jest to jedyny tytuł, w którym dostanie takie wyzwanie. Od dawna wiadomo, że jest częścią obsady "Odysei" i przypadła mu rola Telemacha - syna Odyseusza (Matt Damon), desperacko pragnącego poznać los swojego ojca.

Tom Holland zachwyca się Odyseją. Zwłaszcza efektami praktycznymi

Choć Tom Holland ma na koncie niejedną udaną rolę ("The Crowded Room", "Diabeł wcielony"), wciąż często nosi "łatkę" Spider-Mana. Widać jednak, że aktor nie poprzestaje na superbohaterskim kinie i szuka dla siebie kolejnych ścieżek. Jedną z nich jest właśnie "Odyseja" i współpraca z Christopherem Nolanem - jednym z najlepszych współczesnych reżyserów. Brytyjsko-amerykański twórca od dawna ma nosa do obsady, w związku z czym szanse na ponowne pokazanie dobrego warsztatu przez Toma Hollanda są duże.

Aktor określił swój najnowszy projekt "absolutnym arcydziełem", a w rozmowie z GQ opowiedział nieco o swoich odczuciach względem "Odysei":

To coś zupełnie innego niż wszystko, co widziałem wcześniej. Myślę, że kiedy obejrzałem ten film, zadałem sobie pytanie, którego od dawna nie zadawałem na temat filmu: jak to zrobiłeś?

Holland przyznał również, że był zszokowany (w pozytywnym sensie) zaangażowaniem Christophera Nolana w stworzenie jak najlepszych efektów praktycznych:

Były w filmie pewne sekwencje, które oglądałem i myślałem sobie "Jak on to w ogóle zrobił? To musi być CGI. A potem, po filmie, zapytałem go: "To na pewno CGI, prawda?". A on na to: "Nie, nie, nie, to wszystko efekty kamery. Bardzo zaplanowane i przygotowane". Myślę więc, że fani będą naprawdę zachwyceni scenografiami i sekwencjami w całym filmie, bo nawet jako ktoś, kto grał w filmie, byłem absolutnie zachwycony rozmachem, jego umiejętnością poprowadzenia tak zawiłej i szczerej historii [...]

Słowa Hollanda są tak naprawdę kolejnym kamyczkiem do i tak wielkiej góry oczekiwań wobec kolejnego dzieła Nolana. Każdy minimalnie obeznany w jego twórczości wie, że jest to gorący propagator używania efektów praktycznych w swoich filmach i jest to element jego autorskiej, twórczej ręki. Nie mam wątpliwości, że w "Odysei" zobaczymy kolejny dowód jego imponującej pracy, a szczęki opadną momentalnie.

Odyseja: obsada filmu

Matt Damon jako Odyseusz

Tom Holland jako Telemach

Anne Hathaway jako Penelopa

Robert Pattinson jako Antinus

Zendaya jako Atena

John Leguizamo jako Eumajos

Mia Goth jako Melantho

Lupita Nyong'o jako Klitajmestra

Benny Safdie jako Agamemnon

Charlize Theron jako Kirke

Jon Bernthal jako Menelaos

jako Menelaos Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Travis Scott

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba 09.04.2026 09:39

