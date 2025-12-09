Logo
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy

To już koniec popularnej platformy VOD. Niedługo nie wypożyczymy już na niej filmów, nie skorzystamy z jej oferty streamingowej ani nawet nie obejrzymy żadnego z darmowych tytułów. Cineman znika po prostu z rynku. A szkoda, bo przez wiele, naprawdę wiele lat, kusił znakomitymi tytułami.

Rafał Christ
cineman kończy działalność vod co obejrzeć online
Nie będzie na pewno przesadą stwierdzenie, że właśnie kończy się pewna epoka. Cineman widział i aktywnie uczestniczył przecież w kawale historii polskiego rynku VOD. Powstał jeszcze w 2009 roku, a 10 lat później zadebiutował w odświeżonej odsłonie, z jaką jest dzisiaj kojarzony. W tym czasie zdążył podbić serca wielu kinomanów. Kusił bowiem ofertą hitów prosto z kina, filmów, które wielkie ekrany w naszym kraju ominęły czy też tytułów starszych.

Cineman to platforma ściśle powiązana z Monolith Films - największym niezależnym dystrybutorem na polskim rynku, który nie tylko wprowadza do naszego kraju zagraniczne tytuły, ale też aktywnie uczestniczy w rodzimych produkcjach. To właśnie filmy z bogatej oferty firmy stały się znakiem rozpoznawczym w serwisie VOD, kusząc kolejnych widzów do ich wypożyczenia lub w późniejszym okresie wykupienia subskrypcji FILMKLUB+.

Cineman kończy działalność

Oczywiście, nie tylko filmami Monolith Films Cineman przez wiele lat próbował przykuć uwagę potencjalnych użytkowników. Dzięki tytułom z katalogów innych dystrybutorów oferta serwisu zyskała ogromną różnorodność, którą mieni się do samego końca. Wciąż jeszcze można z niej przecież korzystać. Przed chwilą zawitały na platformę zupełnie nowe tytuły ze "Smashing Machine" na czele.

W najbliższych tygodniach Cineman wciąż planuje rozwijać swoją ofertę i funkcjonować jak dotychczas. Aczkolwiek są to ostatnie podrygi platformy. Nie pozostało już dużo czasu, aby obejrzeć dostępne na niej filmy. Niedawno użytkownicy serwisu otrzymali bowiem przykrą wiadomość, że wraz z końcem roku kończy działalność.

Rodzi się więc pytanie, gdzie potem szukać internetowych premier filmów wprowadzanych do naszego kraju przez Monolith Films. Jak się okazuje, wciąż będą się one pojawiać na innych platformach VOD (Amazon Prime, Rakuten, Premiery CANAL+, Playnow, Player, Polsat Box Go, TVP VOD, Megogo) oraz dekoderach i w środowiskach zamkniętych (UPC, Canal+, Polsat Box, Toya, Orange).

Więcej o premierach VOD poczytasz na Spider's Web:

09.12.2025 11:25
Tagi: cineman
