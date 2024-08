Film "Mgła na granicy" to coś, co z pewnością przyciągnie uwagę wielu widzów Netfliksa. Indonezyjski thriller pozytywnie mnie zaskoczył, choć niestety sporo brakuje mu do tego, by być bardzo dobrą pozycją w bibliotece serwisu. Czy mimo to warto zwrócić na niego uwagę?