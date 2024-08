O komediach romantycznych mówi się, że stoją w miejscu, albo wręcz wymierają. I trudno się dziwić: starających się odświeżyć gatunek obrazów nie jest zbyt wiele, a hallmarkowe produkcyjniaki odtwarzają w nieskończoność te same wątki. „Tylko nie to” zdecydowanie bliżej do tej drugiej grupy, ale kilka rzeczy wyróżnia ten film na tle pozostałych - bo poza tym, że jest tu uroczo, jest też najzwyczajniej w świecie miło, ciepło, atrakcyjnie dla ucha i oka (nie, nie mam tu na myśli wyłącznie pięknego głównego duetu, lecz także m.in. całą scenerię), a czasem nawet zabawnie. To proste, relaksujące, uprzyjemniające wieczór kino - sympatyczne, nieirytujące, czasem nawet z pazurem (okej, kilka dowcipów wykręciło mnie na lewą stronę, ale dzięki części bardziej wulgarnych żartów całość nie jest zbyt wygładzona i nużąca).



Glen Powell pozostaje niezwykle charyzmatyczny i oglądanie go to niemal zawsze czysta przyjemność. Sweeney wolę w wydaniu z „Reality”, ale i tutaj robi solidną robotę - między nią a partnerem z planu dosłownie iskrzy. Ta chemia jest niesamowite i myślę, że pod względem castingowym jest to jedna z lepiej dobranych ekranowych par ostatnich lat. Aż chce się na nich patrzeć.



„Tylko nie ty” nie ma zbyt dużo do powiedzenia, ale gdzieś tam spomiędzy gatunkowych wierszy przebija się hołd dla dziwności, kilka słów o tym, że z każdą i każdym z nas jest lub bywa „coś nie tak”, ale wbrew nazewnictwu nie ma w tym nic złego. Główni bohaterowie są „jacyś”, ale w przyziemnym tego słowa znaczeniu - on zbudował wokół swojego życia emocjonalny mur, ona boi się sprzeciwiać i ryzykować, by siegnąć po coś więcej niż to, co dla niej zaplanowano. I choć oboje dużo mówią, rzadko odważają się na szczerą, rzeczywistą komunikację. I chyba to właśnie jest w tym rom-komie najlepsze: nie gagi czy pretekstowa opowieść o nieoczekiwanie odnalezionej miłości, a te chwile, gdy nasi bohaterowie pozwalają sobie na trochę więcej, gdy są razem. Zmiany są stopniowe i drobne, ale zauważalne - nieco więcej odwagi, nieco więcej otwarcia, nieco więcej rozumienia. W tych kilku chwilach film potrafi nawet nieoczekiwanie wzruszyć.



