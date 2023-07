To nie jest wakacyjne kino. Ale jeśli szukasz filmu, który cię przetarga, nie trafisz lepiej

Nie dajcie się zwieść wakacyjnemu klimatowi "Aftersun". Bo to oczywiście opowieść o młodym ojcu Calumie i jego córce Sophie, którzy wyjeżdżają na wczasy do tureckiego kurortu. Wspólnie się bawią, spędzają czas na plaży, tańczą, poznają nowych ludzi. W tej pięknej pocztówce jest jednak coś niepokojącego. Jakiś potwór przedziera się do nas gdzieś spomiędzy wierszy. To, co w tej historii najważniejsze pozostaje niewypowiedziane, znajduje się gdzieś poza idyllicznym obrazem wypoczynku.



Składając ze sobą coraz dosadniejsze sugestie scenarzystki i reżyserki Charlotte Wells, w końcu dociera do nas, że Calum cierpi na depresję. Ten film to próba rekonstrukcji ostatnich wspólnych wakacji ojca z córką, którą dręczą wyrzuty sumienia, że niczego nie zauważyła. "Aftersun" powoli, acz skutecznie wdziera się widzowi pod skórę, targając go emocjonalnie po podłodze. Po seansie Under Pressure Davida Bowie i zespołu Queen już nigdy nie będzie brzmieć tak samo.