"Cobra Kai" się nie poddaje. Hit Netfliksa na pożegnanie uderza mocno i bez litości

Teraz Terry Silver siedzi za kratkami, więc wydaje się, że najgroźniejszy przeciwnik został znokautowany. Bohaterowie mogą więc spokojnie przygotowywać się do nadchodzącego Sekai Taikai - międzynarodowego turnieju karate, mającego wyłonić najlepszych zawodników na świecie. Daniel, Johnny wraz z pomocą Chozena, który po najlepszej walce w historii serialu ma 40 szwów na plecach, zabierają się do ostrych treningów ze swoimi podopiecznymi. Cień kobry wciąż się jednak nad nimi unosi, bo John Kreese ukrywa się co prawda przed policją, ale nie przeszkadza mu to w powrocie do korzeni i zdobyciu nowych uczniów. Przychodzi mu też symbolicznie przezwyciężyć swoją słabość do głównego bohatera.



Żeby nie było, to wciąż ten sam serial, którego logika sprowadza się do tego, że każdy musi walczyć z każdym. Jakbyśmy trafili na niekończące się sparingi, bohaterowie rwą się do bójek między sobą (i nie tylko) niekoniecznie na macie. Zmieniają się areny - od batting cage'ów przez dom studenckiego bractwa po zakład stolarski. Twórcy świetnie wykorzystują kolejne przestrzenie, pozwalając im grać, kiedy bohaterowie mierzą się ze sobą. Zarzewiem kolejnych konfliktów bywają mniej lub bardziej błahe niesnaski i zatargi, przez co każde starcie służy przepracowywaniu osobistych problemów, czy wzajemnych relacji. "Cobra Kai" pozostaje produkcją tyleż widowiskową co myślącą. Zachowuje przy tym czarny pas z bycia cool.



Działania pod szyldem Miyagi Do stają się dla Johnny'ego formą terapii. Zamiast rzucać się z pięściami na każdego, kto mu się nie spodoba, główny bohater odkrywa uroki zen i instant karmę, dowiadując się, że dobro wraca. Zmienia się, ale wciąż całą swoją wiedzę o świecie czerpie z kozackich filmów. Tu odnosi się do "Zabójczej broni 2", a na treningu każe uczniom oglądać "Najlepszych z najlepszych". Twórcy odważniej niż dotychczas wchodzą w polemikę z maskulinistyczną popkulturą lat 80., która wpaja widzom toksyczne wzorce, zamierzając się z nią już ostatecznie rozprawić. Na swój urokliwy sposób oczywiście.