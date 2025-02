Cobra Kai: czy będzie 7. sezon? Jak rozrośnie się uniwersum hitu Netfliksa?

Nazywanie "Cobra Kai" serialem Netfliksa może być uznane za nadużycie. Pierwsze dwa sezonu powstały przecież dla YouTube Red. Dopiero gdy platforma z produkcji zrezygnowała, zainteresował się nią streamingowy gigant. I bardzo słusznie, bo znalazł swój nowy hit. Od razu postanowił go kontynuować, dzięki czemu regularnie otrzymywaliśmy kolejne odsłony. 6. z nich mozolnie dotarła właśnie do końca.



Czemu mozolnie? 6. sezon "Cobra Kai" Netflix udostępniał w częściach. I to nie dwóch, jak zazwyczaj, tylko aż trzech. Pierwszą dostaliśmy w lipcu zeszłego roku, kolejna nadeszła w listopadzie, a ostatnia pojawiła się dosłownie przed chwilą - w lutym 2025 roku. Co dalej? Czy na tym przygody uwielbianych na całym świecie bohaterów się kończą?