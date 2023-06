"Colin od rachunków" to serial napisany i wyprodukowany przez Patricka Brammalla i Harriet Dyer, którzy w rzeczywistości są małżeństwem, a w produkcji wcielają się również w parę głównych bohaterów. Jakkolwiek rzeczywisty związek twórców wcale nie musi być zaletą w kontekście współpracy, w tym wypadku zdaje się wychodzić tytułowi na dobre: chemia, naturalność, wiarygodność i pewność siebie we wspólnych scenach to jeden z kluczowych fundamentów "Colina". Choć nie najważniejszy.



Serial szczyci się bowiem naprawdę świetnym scenopisarstwem - twórcy umiejętnie żonglują zarówno dramatem, jak i kloacznymi dowcipami; nawet „fart joke” okazuje się tu świetnie wpleciony w scenę, nieżenujący i zabawny. Co ważne, choć scenarzyści nie szczędzą swoim bohaterom absurdalnych sytuacji, Ashley i Gordona napisali dość powściągliwie - w dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego też nasza bohaterka to roztargniona, ale dość zwyczajna 29-latka - żaden „hot mess” czy inny współcześnie popularny szablon. Jasne, jest rozczarowana, bo koszty życia rosną, a warunki okazują się niesatysfakcjonujące - ot, bolączka pokoleniowa - ale poza tym radzi sobie całkiem nieźle, nawet mimo tego, że nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z kolegą z pracy. Czasem zrobi coś niemądrego, ale poza tym jest błyskotliwą, zaradną dziewczyną, której wpadki wynikają z frustracji, a nie psychicznej niestabilności. Również postacie drugoplanowe trzymają poziom - zabawne, pełnowymiarowe, szczere, sportretowane w sposób nienachalny, a zapadający w pamięć.



