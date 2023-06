Ten horror jest tak straszny, że widzom było niedobrze. Sam ledwo wytrzymałem

Tak, zapach wymiocin po pokazach "Terrifiera 2" jeszcze dobrze nie wywietrzał, a na nasze ekrany wchodzi właśnie kolejny film, z którego widzowie mieli wychodzić, bo zrobiło im się niedobrze. I chociaż Robbie Banfitch krwi i odcinanych członków się nie boi, niekoniecznie chodzi w tym wypadku o serwowany nam gorefest. "Odludzie" ma o wiele więcej atrakcji, przyprawiających o zawrót głowy, przez co rzeczywiście prowadzi do mdłości. Reżyser nie bierze bowiem jeńców i odważnie eksperymentuje z formą horroru found footage.



Gdyby nie podkreślono, powodu, dla którego widzowie opuszczali salę podczas pokazów "Odludzia", można by szybko dojść do wniosku, że robili to z nudów. Bo rzeczywiście pierwsza połowa może być najdłuższą godziną w waszym życiu. To stockowe wręcz sceny z horrorów found footage. Bohaterowie gadają, gadają, imprezują, odwiedzają rodziców, aż w końcu wyjeżdżają na pustynię Mojave, aby nagrać teledysk dla marzącej o zostaniu piosenkarką dziewczyny. Gdy docierają na miejsce, dalej gadają, gadają, robią kreski w namiotach, poznają miejscową faunę, zachwycają się skałami i tylko niepokojące dźwięki w nocy, w jakiś sposób ożywiają fabułę.



