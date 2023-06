W ukraińskim Twin Peaks można się zatracić. Ten film wami wstrząśnie

Już na samym początku "Pamfira" czujemy, że sielskość i spokój ukraińskiej prowincji są tylko pozorne. Leonid wraca z pracy w Polsce do rodzinnej wsi, aby spędzić czas z najbliższymi i wziąć udział w nadchodzącym karnawale. Zakładanie ludowych strojów nadaje opowieści mrocznej, folklorowej aury, która kontrastuje z samą istotą przedstawianych wydarzeń. Bo to czas powitania głównego bohatera w domu, spotkania z dawno niewidzianym bratem, matką, żoną i synem - rozdawanie prezentów, wymiana czułości, śmiechy. Nastoletni Nazar zaraz jednak wpadnie w poważne kłopoty, a ojciec będzie musiał odnowić stare znajomości, aby go z nich wyciągnąć.



Tytułowa ksywka nie przylgnęła do Leonida bez powodu. Pamfir oznacza bowiem skałę, a główny bohater to twardziel jakich mało. Legendarny przemytnik, który nigdy nie dał się złapać i nie okazywał nikomu - nawet własnemu ojcu - litości i wygrywał każdą bójkę, w jakiej brał udział. Drugiego takiego twardziela można ze świecą szukać. I chociaż przestępcze życie dawno już porzucił, jego legenda pozwala mu szybko do niego wrócić, aby zarobić pieniądze na spłatę długów syna. Zasady gry się zmieniły i jego zachowanie nie podoba się miejscowemu mafiozowi.



