Jordan jest gwiazdą "Creeda 3". Kiedy tylko może kieruje na siebie kamerę i fetyszyzuje swoje aktorstwo. Te narcystyczne zapędy reżysera się jednak nie sprawdzają. Jonathan Majors jako antagonista kradnie całe show. We wspólnych scenach to on gra pierwsze skrzypce. Kiedy podczas pierwszego spotkania Adonis aż gotuje się od wewnętrznej walki z samym sobą, ekran zaczyna wibrować, dopiero gdy spoglądamy na Damiana. Kropla potu i uśmiech równie fałszywy, co podlizywanie się dawnemu przyjacielowi - to wystarcza, abyśmy nie mogli oderwać od niego wzroku. Aktor wcielający się w czarny charakter jest zawodnikiem wagi ciężkiej, podczas gdy cały film to waga zaledwie piórkowa.