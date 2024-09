W mediach społecznościowych "Czarnego lustra" pojawił się intrygujący teaser, który w pomysłowy sposób ujawnił członków obsady 7. sezonu serialu. Wystąpią w nim: Awkwafina ("Kłamstewko"), Milanka Brooks ("Czarne lustro"), Peter Capaldi ("The Thick of It"), Emma Corrin ("The Crown"), Patsy Ferran ("Czas mroku"), Paul Giamatti ("Przesilenie zimowe"), Lewis Gribben ("Władcy przestworzy"), Osy Ikhile ("Czarne lustro"), Rashida Jones ("Biuro"), Siena Kelly ("Adult Material"), Billy Magnussen ("Road House"), Rosy McEwen ("Alienista"), Cristin Milioti ("Pingwin"), Chris O'Dowd ("Druhny"), Issa Rae ("Barbie"), Paul G. Raymond ("Wonka"), Tracee Ellis Ross ("Czarno to widzę"), Jimmi Simpson ("House of Cards") i Harriet Walter ("Sukcesja").