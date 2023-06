W nowym „Black Mirror” więcej jest horroru niż science fiction. I to nie za dobrze

„Beyond The Sea” to już czyste science fiction, które technologię wykorzystuje tylko do tego, aby zajrzeć w ludzkie bebechy. Lata 60. i technologia pozwalająca być astronautom w zarówno w bazie kosmicznej, jak i w domu z rodziną, są tu tylko kostiumem, aby opowiedzieć o stracie, desperacji i samotności. „Mazey Day” to dość typowa historia z horrorowym twistem, która omawia wątek prawa do prywatności i pogoni za sensacją. „Demon 79” to opowieść o spotkaniu z demonem, który stawia bohaterkę przed niemożliwym do podjęcia wyborem, czyli dylematem, czy można poświęcić życie jednostek, aby ocalić świat.