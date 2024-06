Horrory. Najlepsze filmy grozy o morderczych zabawkach - TOP 10

Mistrz James Wan w akcji! Jamie wraca do rodzinnego miasteczka Raven's Fair, aby zbadać tajemnicę brutalnego morderstwa swojej żony. Śledztwo prowadzi go do odkrycia mrocznej legendy o Mary Shaw, brzuchomówczyni zamordowanej przez mieszkańców miasteczka, której duch powraca, by się zemścić przy użyciu swoich przerażających marionetek.