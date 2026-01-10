Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej

Ładowanie...

"Niemal"? To czego "Czołgowi" nie udało się pokonać? Wiadomo, że "Fallouta". Drugi najpopularniejszy serial Prime Video powrócił parę tygodni temu z nowym sezonem. Od tamtej pory nie schodzi z pierwszego miejsca topki najchętniej oglądanych tytułów na platformie Amazona w naszym kraju. Użytkownicy serwisu uważnie śledzą dalsze losy Lucy, co środę wypatrując kolejnych odcinków. Do finału, który zadebiutuje w usłudze 4 lutego, nie ma co liczyć, że produkcja spadnie w zestawieniu choć oczko niżej.



Ze względu na bezkonkurencyjność "Fallouta" nowym pierwszym miejscem topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju należy uznać miejsce drugie. A ono należy właśnie do "Czołgu", który z przyczajki wjechał na platformę Amazona 1 stycznia. Stało się to bez żadnej kampanii promocyjnej, więc użytkownicy początkowo go nie dostrzegli. Potrzebowali paru dni, aby go odkryć.

Po dłuższej chwili od swej premiery na Prime Video niemiecki film wojenny zaczął wzbudzać zainteresowanie polskich użytkowników. Krążył gdzieś po dalszych miejscach topki, aż w końcu dojechał niemal na jej szczyt. I od paru dni nigdzie się z niego nie rusza. Subskrybenci ewidentnie go polubili, nawet pomimo jego moralnej ambiwalencji.

"Czołg" przenosi nas na wschodni front II wojny światowej. Niemiecka załoga czołgu Tygrys zostaje wysłana na niebezpieczną misję do miejsca, w którym toczą się zacięte walki. Po drodze przez ziemię niczyją bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z osaczającym ich z każdej strony wrogiem, ale też własnymi demonami i wątpliwościami. Gdzie w tym wszytkim problem moralny?

Ano problem tkwi w tym, że przez cały film podążamy za nazistami. Tutaj nie ma perspektywy ofiar, nie ma wyraźnej krytyki ich zachowania. Oczywiście, wszystko zmierza do zaskakującego twistu, który wywraca logikę "my tylko wykonujemy rozkazy" na lewą stronę. Nie zmienia to faktu, że - jak krytycy często zwracają uwagę w swoich recenzjach - "Czołg" przez większość czasu swojego trwania nie potrafi przyjąć właściwej postawy moralnej.

Użytkownikom Prime Video podejście stojącego za kamerą Dennisa Gansela zdaje się nie przeszkadzać. Dzięki temu "Czołg" pewnie przejechał się po hitach akcji z zeszłego tygodnia. Wygonił "Zabójczy lot" i "Metę" aż na siódme i ósme miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Razem z niemieckim filmem wojennym użytkownicy Prime Video chętnie za to oglądają inną nowość.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się bowiem "Wilhelm Tell". To nowa wersja dobrze nam znanej opowieści o szwajcarskim łuczniku, który, zmuszony przez Habsbursgich okupantów do nieludzkiego wyzwania, staje na czele rewolucji. Jak widać opowieść, choć wielokrotnie już przeżuta pzez popkulturę, wciąż ma sporą siłę oddziaływania.

Być może jednak zaraz dojdzie do przetasowania na tych wszystkich miejscach za "Falloutem". W końcu już jutro na Prime Video zadebiutuje 2. sezon "Nocnego recepcjonisty". Jakąś chwilę temu użytkownicy nawet szykowali się do jego premiery, chętnie oglądając pierwszą odsłonę serialu. Nowe odcinki hitowego thrillera szpiegowskiego mogą więc narobić sporo zamieszania w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Czy tak będzie? Na tę chwilę pytanie to pozostaje otwarte.



Fallout Czołg Wilhelm Tell Beast Games Uprowadzona dziewczyna Czerwona Sonja Zabójczy lot Meta Friz i Wersow: Miłość w czasach online Ślub w ogniu

Rafał Christ 10.01.2026 09:54

