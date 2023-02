Kto jest kim w „The Last of Us”. Wyjaśniamy, jak działa świat po apokalipsie

Rzeczywistość w grze i serialu "The Last of Us" to ponura, postapokaliptyczna wizja przyszłości. Świat zdziczały, skazany na bezprawie lub też - w części zbiorowisk ocalałych - bezwzględne rządy wojskowej dyktatury. Czym są Świetliki, FEDRA czy Łowcy? Co wiemy o kształcie nowego świata? Czym cechują się jego struktury? Odpowiadamy.