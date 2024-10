Dagmara Kaźmierska wróciła do mediów. Ludzie chyba zapomnieli, dlaczego z nich zniknęła

Co ciekawe, obserwatorzy Kaźmierskiej, a jest ich ponad 1 mln (!), nie widzą w powrocie celebrytki niczego złego i z entuzjazmem podchodzą do jej nowego projektu: "I za to Panią kocham, Pani Dagmarko" - pisze jedna z internautek. "Za to, że jest Pani sobą i że dąży Pani do celu, za to, że jest Pani wspaniałą osobą i się Pani nie poddaje, pomimo hejtu i złych ludzi, którzy tak źle Pani życzą. Pani idzie do przodu z uśmiechem na buzi. To najlepsza metoda na hejterów. Robić swoje i nie poddawać się". Oczywiście wpis skomentowali również ci, którzy doskonale pamiętają kryminalną przeszłość celebrytki, jednak to pozytywne komentarze wiodą prym. Niestety.