Ta śmierć w Daredevilu zmieni wszystko. Dawać następny odcinek

W 2. sezonie zastajemy Nowy Jork, w którym Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) bez większych problemów rozszerza zasięg swojej władzy i kontroli nad miastem. Równocześnie Matt Murdock (Charlie Cox) i Karen Page (Deborah Ann Woll) ukrywają się przed siłami burmistrza, planując walkę z nim z pozycji podziemia. Fisk nie będzie miał jednak łatwo, zwłaszcza, gdy zaczną się nim interesować wyżej postawione politycznie szychy, w tym tajemniczy Charles (Matthew Lillard). Gdyby tego było mało, należy dodać jeszcze, że Bullseye (Wilson Bethel) nie zapomniał o dawnych krzywdach i ma wobec Fiska swoje plany.

UWAGA: w dalszej części tekstu pojawią się BARDZO DUŻE spoilery z 4. odcinka 2. sezonu "Daredevil: Odrodzenie".

Daredevil: Odrodzenie, sezon 2. - co wydarzyło się w 4. odcinku?

W najnowszym epizodzie "Daredevil: Odrodzenie" kluczową rolę odgrywa Bullseye. Najpierw jesteśmy świadkami, jak za pomocą "kuchennych" przyrządów morduje oficerów AVTS, by zwrócić na siebie uwagę Fiska. Ma jasny cel - uważa, że zrobi "dobry uczynek", wymierzając Wilsonowi Fiskowi jedyną słuszną karę w postaci śmierci. Daredevil, do którego finalnie dochodzi plan Poindextera, próbuje go powstrzymać. Nie udaje mu się to w pełni - pod koniec odcinka Bullseye przybywa do miejsca, w którym odbywa się pokazowa, charytatywna walka bokserka z udziałem Fiska i dokonuje rzezi na ochraniających go policjantach. Gdy ciska szklaną figurką w stronę burmistrza, ten odbija ją, wskutek czego przedmiot trafia rykoszetem w głowę jego ukochanej żony, Vanessy.

Ostatnie minuty tego epizodu pozostawiły widza z mocnym szokiem i rzucającym się na myśl pytaniem: czy żona Kingpina przeżyła to zdarzenie? Kto oglądał oryginał Netfliksa, ten pamięta, że Vanessa już raz padła ofiarą ataku. Gdyby drugi raz to się udało, mogłaby mówić o sporym szczęściu.

Vincent D'Onofrio, aktor wcielający się w Wilsona Fiska, przeciął dywagacje na ten temat jeszcze przed premierą kolejnego odcinka. Potwierdził to, czego wielu mogło się spodziewać po obrazku z końcówki odcinka - Vannesa Fisk zginęła. Odtwórca roli Kingpina w rozmowie z portalem ScreenRant zasugerował również wpływ tego zdarzenia na postać, którą gra:

To znacznie zwiększy jego wściekłość. Im więcej będą robić i im większy będzie opór przeciwko obaleniu jego reżimu, tym bardziej będzie chciał się ich wszystkich pozbyć, każdego z nich. Myślę, że to co stało się z Vanessą, wstrząsnęło nim w sposób, przez który zmienił się bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nie myśli do końca jasno.

D'Onofrio ujawnił również, że temat śmierci Vanessy nie zniknie - będzie miał znaczenie w rozwoju postaci Wilsona Fiska także i w następnym sezonie.

I żebyście wiedzieli, skutki nie kończą się wraz z końcem tego sezonu. Reperkusje jej śmierci i tego, co mu zrobiła, zaczynają się w 3. sezonie.

Swoje trzy grosze dorzucił również Dario Scardapane, showrunner "Daredevil: Odrodzenie":

Nie ma już mechanizmów kontroli i równowagi. To, co humanizowało tego samotnego, przerażającego mężczyznę, przynajmniej w jednym aspekcie, już nie istnieje. Więc wszystko jest możliwe. To znaczy, rękawice zostały zdjęte.

Ostatnia część tej wypowiedzi to czytelne nawiązanie do tytułu czwartego epizodu ("Gloves Off"). Trzeba przyznać, że następne odcinki serialu zapowiadają się pasjonująco. Wielu zapewne mocno ekscytuje się zapowiadanym powrotem Jessiki Jones, natomiast ja na tym etapie jestem zafascynowany tym, co może się wydarzyć w związku z Wilsonem Fiskiem. Faktem jest, że ta postać zasługuje na miano zbrodniarza, natomiast jego relacja z Vanessą nadawała Fiskowi większej niejednoznaczności. Choć oboje byli "partners in crime", w widoczny sposób się kochali i stanowili lojalny duet, który wzajemnie się wspiera za wszelką cenę.

Vanessa była poniekąd "elementem dyplomatycznym", przebiegłym, a w przypadku samego Fiska - bezpiecznikiem, który uwalniał jego czułą stronę i nie pozwalał mu na bycie w 100% mrocznym, wściekłym człowiekiem, kobietą, której dobro stawiał ponad własne. Jej śmierć może wywołać katastrofalne skutki - powinniśmy się spodziewać, że burmistrz straci wszelkie hamulce i będzie parł do jak największej i jak najmocniejszej, umotywowanej zemstą konfrontacji z mścicielami oraz samym Bullseye'em. To będzie dopiero epicka furia.

Adam Kudyba 10.04.2026 14:01

