Nowy odcinek Daredevil: Odrodzenie pozamiatał. Jest najlepszy w historii

"Daredevil: Odrodzenie" niedawno powrócił z 2. sezonem. Fani nie mogli się doczekać powrotu Diabła Stróża do akcji, a serial wynagradza ich oczekiwania. Najnowszy epizod rozbił bank, jeśli chodzi o wrażenia widzów.

Adam Kudyba
2. sezon "Daredevil: Odrodzenie" rozgrywa się po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Podczas gdy burmistrz Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) rozszerza zasięg swojej władzy i kontroli nad miastem, Matt Murdock (Charlie Cox) i Karen Page (Deborah Ann Woll) zostali zmuszeni do walki z pozycji tzw. podziemia. Sytuacji nie ułatwia fakt, że burmistrz powołał do życia AVTS - oddział skupiający się na neutralizacji zagrożenia ze strony mścicieli. Fisk nie będzie miał jednak łatwo - w otoczeniu Kingpina pojawia się bowiem tajemniczy Charles (Matthew Lillard), a na jego życie czyha zbuntowany Bullseye (Wilson Bethel).

Nowy odcinek Daredevil: Odrodzenie z najwyższą oceną w historii

Marvel cieszy się dość szerokim i wymagającym fandomem, w związku z czym każda produkcja, która wychodzi na światło dzienne, zwraca uwagę komentariatu. W przypadku "Daredevil: Odrodzenie" twórcy dotychczas nie mieli się specjalnie czym martwić - powrót do świata Diabła Stróża walczącego z Fiskiem okazał się w sporej większości udany, a widzowie docenili go chociażby w postaci wysokich ocen na IMDb - żaden odcinek 1. sezonu "Odrodzenia" nie spadł poniżej wartości 8.0. To gigantyczny kapitał, w związku z którym twórcom serialu zależało, by go utrzymać w kontynuacji.

2. sezonowi udało się w jednym z odcinków minimalnie spać poniżej (do 7.9 w epizodzie drugim), ale niedługo później wykręcił największe jak dotychczas osiągnięcie w historii nie tylko samego "Odrodzenia", ale również szerzej. 4. odcinek drugiego sezonu "Daredevil: Odrodzenie", zatytułowany "Gloves Off" jest bowiem najwyżej ocenianym odcinkiem w historii seriali MCU na Disney+ - jego ocena wyniosła aż 9.6. To zaiste bardzo wysoki wynik, który (moim zdaniem) jest wielce zasłużony i z pewnością stawia wyzwanie kolejnym epizodom, by te dorównały mu napięciem, stawką i wielowarstwowością.

UWAGA: w dalszej części tekstu pojawią się spoilery z 4. odcinka 2. sezonu "Daredevil: Odrodzenie".

4. odcinek 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie - co się wydarzyło?

Co tak zachwyciło widzów, że skończyło się wysoką oceną? Jedną z głównych postaci tego epizodu jest Bullseye, który po spektakularnej sekwencji walki zabija funkcjonariuszy AVTS w barze. Niedługo później dowiadujemy się, że ma wreszcie dojść do wyczekiwanej, charytatywnej walki burmistrza Fiska. Matt i Karen organizują się wraz z ocalałymi więźniami, wcześniej osadzonymi w tajnymi więzieniu Kingpina, jednak Swordsman odmawia przyłączenia się do walki, oferując przy tym swoją finansową pomoc. Vanessa spotyka się z gubernatorką, aby ocieplić nieco relacje między nią a burmistrzem i wiele wskazuje na to, że był to ruch udany.

Christofi, jeden z członków załogi zatopionego promu, ujawnia Mattowi, Karen i Kirsten, co zaszło na statku, jednak później zostaje zamordowany przez Bucka. Dochodzi do konfrontacji Bullseye'a z Daredevilem, w trakcie której pierwszy mówi drugiemu, że teraz jest po jego stronie i chce zrobić "jeden dobry uczynek" - zabić Fiska. To mu się nie udaje, choć dostaje się na walkę i urządza masakrę na funkcjonariuszach AVTF. Ostatecznie próbuje cisnąć w Fiska szklaną figurką, jednak po odbiciu przez niego, ta rykoszetem trafia w Vanessę w głowę. Czy małżonka burmistrza umrze? Nie jest to pewne, ale możliwe. Jeśli tak się stanie, dotychczasowa wściekłość Kingpina będzie zaledwie ułamkiem tego, co zapewne zobaczymy w kolejnych epizodach.

09.04.2026 10:20
