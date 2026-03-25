REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Daredevil: Odrodzenie. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram

„Daredevil: Odrodzenie” wjechał już z 2. sezonem. Serial zadebiutował na Disney+, choć niestety nie w całości. Kiedy kolejne odcinki?

Konrad Chwast
REKLAMA

 „Daredevil: Odrodzenie” to jeden z tych powrotów, z których warto się cieszyć. Choć Hollywood od dawna uprawia coś na pograniczu nekromancji, wskrzeszając dawno umarłe marki, są takie powroty, które się udają. Superbohaterowie, którzy najpierw byli rozwijani przez Netfliksa, to jeden z tych pozytywnych przykładów.

Choć ja jeszcze nie widziałem 2. sezonu, mój redakcyjny kolega Piotr Grabiec, wystawił mu ocenę 9/10. I kiedy myślę o 1. serii, właśnie tego się spodziewam. „Daredevil: Odrodzenie”  to bowiem powrót z sercem i rozumem. Z sercem – bo widać, że ludzie odpowiadający za niego rozumieją i kochają ten świat. Z rozumem – bo to po prostu kawał dobrze napisanej fabuły, który nie boi się być komentarzem społecznym.

REKLAMA

Disney+ nowy sezon (podobnie zresztą jak poprzedni) postanowił udostępniać co tydzień. Premiera pierwszego odcinka odbyła się dzisiaj, czyli 25 marca, 2026 roku. Kolejne epizody będą pojawiać się w każdą środę. Harmonogram wygląda tak:

  • S2.E1: The Northern Star – 25 marca 2026
  • S2.E2: Shoot the Moon – 1 kwietnia 2026
  • S2.E3: The Scales & the Sword – 8 kwietnia 2026
  • S2.E4: Gloves Off – 15 kwietnia 2026
  • S2.E5: The Grand Design – 22 kwietnia 2026
  • S2.E6: Requiem – 29 kwietnia 2026
  • S2.E7: The Hateful Darkness – 6 maja 2026
  • S2.E8: The Southern Cross – 13 maja 2026

Warto zwrócić uwagę, że daty kolejnych odcinków serialu różnią się od tych podawanych przez amerykańskie media. Powodem jest inna strefa czasowa.

Daredevil: Odrodzenie – czy będzie 3. sezon?

Tak, w tym momencie wiemy już, że 3. sezon zmierza do Disney+. Nie przesadzam, że „zmierza”, bo nowa seria ma planowo zadebiutować już w marcu 2027 roku. Wygląda więc na to, że Disney+ dał zielone światło na to, aby opowiedzieć tę historię od początku do końca. Świetna decyzja. Oby jak najwięcej takich.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

REKLAMA
REKLAMA
25.03.2026 20:15
Tagi: Co obejrzeć?DaredevilDisneyDisney+
Aktualizacja: 2026-03-25T20:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA