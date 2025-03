Daredevil: Odrodzenie

Według Daniela Richtmana 2. sezon „Odrodzenia” skupi się na staraniach Daredevila, by zrekrutować drużynę mającą stawić opór antybohaterskiemu oddziałowi Fiska. Czy oznacza to powrót Defenders?Trudno spodziewać się dokładnie tej samej ekipy (Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones i Iron Fist) - możliwe, że do walki dołączą Elektra, Misty Knight czy Colleen Wing, jednak Marvel może również wykorzystać ten moment, by wprowadzić do swojego uniwersum zupełnie nowych ulicznych bohaterów, których dotąd nie mieliśmy okazji zobaczyć w wersji live action. Byłaby to też świetna okazja, by ponownie pokazać nam Moon Kinghta, Kate Bishop lub Echo. O tej ostatniej mówi się zresztą, że faktycznie pojawi się w przyszłorocznej kontynuacji.



Na zdjęciach z planu, które trafiły do sieci, widzimy m.in. członków grupy uderzeniowej Kingpina do neutralizowania mścicieli. Na ich uniformach widzimy symbol przypominający czaszkę Punishera, którym mają się oni inspirować jeśli chodzi o metody działania.