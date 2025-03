Daredevil zmienił historię White Tigera. Jak mogły potoczyć się jego losy i kim byli jego następcy?

Tym samym mianem posługiwało się w późniejszych latach kilka postaci. Jedną z nich była tygrysica bengalska, która zmutowała w humanoidalną formę, do czego doprowadził High Evolutionary, a kolejną policjant Kevin „Kasper” Cole. White Tigerem były również Angela del Toro (siostrzenica Hectora) oraz Ava Ayala, jego najmłodsza siostra. A to prowadzi do pytania: co dalej z White Tigerem w MCU?