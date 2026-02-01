REKLAMA
Kiedy 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie? To już zaraz

Choć największe siły MCU są skoncentrowane przede wszystkim na kolejnej odsłonie przygód Avengersów, na nowojorskich ulicach również wiele się dzieje. Marvel właśnie podzielił się zwiastunem 2. sezonu "Daredevil: Odrodzenie". Kiedy premiera i kogo będziemy mogli zobaczyć w nowej odsłonie losów Diabła Stróża?

Adam Kudyba
daredevil odrodzenie sezon 2
Choć dla wielu "Daredevil" był w formie trzech sezonów Netfliksa dość kompletny, nowa wersja wcale nie okazała się gorsza. "Odrodzenie" zadebiutowało na Disney+ w zeszłym roku i prędko zyskało miano świetnej kontynuacji tamtej historii, wyznaczającej nowe, ciekawe kierunki, jeśli chodzi o losy Matta Murdocka oraz Wilsona Fiska - dwóch zaprzysięgłych wrogów stojących po przeciwnych stronach barykady. Nowy sezon otwiera nowe drzwi, ale również organizuje powroty dobrze znanych twarzy.

Kiedy premiera 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie? Coraz bliżej

W 2. sezonie Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) zamierza rozwijać swoje plany coraz większej kontroli i władzy nad Nowym Jorkiem. Wszystko po to, by pozbyć się swojego największego wroga, Daredevila (Charlie Cox). Matt Murdock musi zebrać siły i ludzi, którzy pomogą mu w brutalnej walce ze skorumpowanym imperium Kingpina oraz jego poplecznikami.

Długo trzeba było czekać na materiały zapowiadające kontynuację serialu o Diable Stróżu. Doczekaliśmy się ich i, co tu dużo mówić, jest ekscytacja! Na nową odsłonę "Odrodzenia" nie trzeba będzie czekać długo, bowiem Daredevil powróci niemal wraz z nadejściem wiosny - 2. sezon serialu rozpocznie się 24 marca premierą pierwszego epizodu w Disney+.

Dla wielu największą gratką 2. sezon będzie powrót kultowej bohaterki - po 7 latach od zakończenia emisji jej serialu, na małym ekranie znów zobaczymy Krysten Ritter w roli Jessiki Jones, posiadającej nadludzkie zdolności detektywki. Czy dołączy ona do zespołu Daredevila w walce przeciw Fiskowi? Okaże się za dwa miesiące. Powrót Ritter to jeden z najbardziej ekscytujących elementów nowej odsłony "Odrodzenia" - fani od dawna postulowali, by twórcy pozwolili Jessice Jones znów pojawić się w ikonicznej roli. Co ciekawe, w zwiastunie możemy również zobaczyć Eldera Hensona, wcielającego się w Foggy'ego Nelsona, zabitego w pierwszym odcinku 1. sezonu. To wielka zagadka, choć można się spodziewać, że aktor wróci do roli za sprawą retrospekcji.

Największym nieobecnym 2. sezonu "Odrodzenia" będzie Jon Bernthal, wcielający się w rolę Punishera. Disney ma dla niego inne plany - specjalny, poświęcony mu odcinek, rozgrywający się po scenie po napisach z finału serialu, a następnie udział w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

Daredevil: Odrodzenie - obsada 2. sezonu

  • Charlie Cox jako Daredevil/Matt Murdock
  • Deborah Ann Woll jako Karen Page
  • Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin
  • Krysten Ritter jako Jessica Jones
  • Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter/Bullseye
  • Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk
  • Margarita Levieva jako Heather Glenn
  • Michael Gandolfini jako Daniel Blake
  • Arty Froushan jako Buck Cashman
  • Elden Henson jako Foggy Nelson
  • Matthew Lillard jako Charles

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

01.02.2026 07:04
Tagi: Charlie CoxDaredevilJessica JonesKrysten RitterMarvelVincent D'Onofrio
