Kiedy 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie? To już zaraz

Choć dla wielu "Daredevil" był w formie trzech sezonów Netfliksa dość kompletny, nowa wersja wcale nie okazała się gorsza. "Odrodzenie" zadebiutowało na Disney+ w zeszłym roku i prędko zyskało miano świetnej kontynuacji tamtej historii, wyznaczającej nowe, ciekawe kierunki, jeśli chodzi o losy Matta Murdocka oraz Wilsona Fiska - dwóch zaprzysięgłych wrogów stojących po przeciwnych stronach barykady. Nowy sezon otwiera nowe drzwi, ale również organizuje powroty dobrze znanych twarzy.

Kiedy premiera 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie? Coraz bliżej

W 2. sezonie Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) zamierza rozwijać swoje plany coraz większej kontroli i władzy nad Nowym Jorkiem. Wszystko po to, by pozbyć się swojego największego wroga, Daredevila (Charlie Cox). Matt Murdock musi zebrać siły i ludzi, którzy pomogą mu w brutalnej walce ze skorumpowanym imperium Kingpina oraz jego poplecznikami.



Długo trzeba było czekać na materiały zapowiadające kontynuację serialu o Diable Stróżu. Doczekaliśmy się ich i, co tu dużo mówić, jest ekscytacja! Na nową odsłonę "Odrodzenia" nie trzeba będzie czekać długo, bowiem Daredevil powróci niemal wraz z nadejściem wiosny - 2. sezon serialu rozpocznie się 24 marca premierą pierwszego epizodu w Disney+.



Dla wielu największą gratką 2. sezon będzie powrót kultowej bohaterki - po 7 latach od zakończenia emisji jej serialu, na małym ekranie znów zobaczymy Krysten Ritter w roli Jessiki Jones, posiadającej nadludzkie zdolności detektywki. Czy dołączy ona do zespołu Daredevila w walce przeciw Fiskowi? Okaże się za dwa miesiące. Powrót Ritter to jeden z najbardziej ekscytujących elementów nowej odsłony "Odrodzenia" - fani od dawna postulowali, by twórcy pozwolili Jessice Jones znów pojawić się w ikonicznej roli. Co ciekawe, w zwiastunie możemy również zobaczyć Eldera Hensona, wcielającego się w Foggy'ego Nelsona, zabitego w pierwszym odcinku 1. sezonu. To wielka zagadka, choć można się spodziewać, że aktor wróci do roli za sprawą retrospekcji.

Największym nieobecnym 2. sezonu "Odrodzenia" będzie Jon Bernthal, wcielający się w rolę Punishera. Disney ma dla niego inne plany - specjalny, poświęcony mu odcinek, rozgrywający się po scenie po napisach z finału serialu, a następnie udział w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

Daredevil: Odrodzenie - obsada 2. sezonu

Charlie Cox jako Daredevil/Matt Murdock

jako Daredevil/Matt Murdock Deborah Ann Woll jako Karen Page

jako Karen Page Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin

jako Wilson Fisk/Kingpin Krysten Ritter jako Jessica Jones

jako Jessica Jones Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter/Bullseye

jako Benjamin Poindexter/Bullseye Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk

jako Vanessa Fisk Margarita Levieva jako Heather Glenn

jako Heather Glenn Michael Gandolfini jako Daniel Blake

jako Daniel Blake Arty Froushan jako Buck Cashman

jako Buck Cashman Elden Henson jako Foggy Nelson

jako Foggy Nelson Matthew Lillard jako Charles

01.02.2026

