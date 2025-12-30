Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Marvel opublikował nowy zwiastun filmu "Avengers: Doomsday". Poprzednia zapowiedź skupiała się na Kapitanie Ameryce, a najnowsza ujawniła kolejnego bohatera.
Tydzień temu zadebiutował pierwszy zwiastun "Avengers: Doomsday" z Chrisem Evansem w roli Steva Rogersa. Ujawnił on, że superbohater powróci jako ojciec. Tymczasem dziś Marvel pokazał drugą zapowiedź, która tym razem skupia się na Thorze, w którego wciela się Chris Hemsworth.
Avengers: Doomsday - nowy zwiastun z Thorem
Na początku materiału pokazany jest słoneczny las, a następnie Thor, który modli się do swego ojca Odyna o bezpieczeństwo dla swojej córki Love. Prosi również o siłę, aby pokonać kolejnego wroga, czyli Doktora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Na samym końcu zwiastuna pojawia się zdanie, że Thor powróci w filmie "Avengers: Doomsday".
Oto nowy zwiastun filmu:
Joe i Anthony Russo wyreżyserują czwarty film o Avengersach, który będzie skupiał się na Doktorze Doomie i jego konfrontacji z Avengersamim, X-Menami oraz Fantastyczną Czwórką. Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr., będzie dążył do przejęcia kontroli nad multiwersum, składając fragmenty zniszczonych wszechświatów w jedną całość.
Film "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 r., co oznacza, że już mniej niż rok dzieli nas od premiery chyba najbardziej wyczekiwanego filmu Marvela od lat.
Czytaj więcej:
- Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
- Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
- Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
- Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
- Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem