Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday

Ładowanie...

Tydzień temu zadebiutował pierwszy zwiastun "Avengers: Doomsday" z Chrisem Evansem w roli Steva Rogersa. Ujawnił on, że superbohater powróci jako ojciec. Tymczasem dziś Marvel pokazał drugą zapowiedź, która tym razem skupia się na Thorze, w którego wciela się Chris Hemsworth.

REKLAMA

Avengers: Doomsday - nowy zwiastun z Thorem

Na początku materiału pokazany jest słoneczny las, a następnie Thor, który modli się do swego ojca Odyna o bezpieczeństwo dla swojej córki Love. Prosi również o siłę, aby pokonać kolejnego wroga, czyli Doktora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Na samym końcu zwiastuna pojawia się zdanie, że Thor powróci w filmie "Avengers: Doomsday".

Oto nowy zwiastun filmu:

Joe i Anthony Russo wyreżyserują czwarty film o Avengersach, który będzie skupiał się na Doktorze Doomie i jego konfrontacji z Avengersamim, X-Menami oraz Fantastyczną Czwórką. Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr., będzie dążył do przejęcia kontroli nad multiwersum, składając fragmenty zniszczonych wszechświatów w jedną całość.

REKLAMA

Film "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 r., co oznacza, że już mniej niż rok dzieli nas od premiery chyba najbardziej wyczekiwanego filmu Marvela od lat.



Czytaj więcej:

REKLAMA

Anna Bortniak 30.12.2025 15:37

Ładowanie...