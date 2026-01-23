REKLAMA
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu

W ostatnim czasie pogłoski o możliwym powstaniu filmu „Spider-Man 4” z Tobeyem Maguire'em zyskały nowe życie. Kolejne przesłanki, a nawet konkretne wypowiedzi skutecznie podsycały nadzieję fanów na realizację tego projektu. Obawiam się jednak, że przyjdzie im się rozczarować. 

Michał Jarecki
spider man 4
Kilka lat temu Tobey Maguire powtórzył rolę Spider-Mana, a Sam Raimi - reżyser pierwszej trylogii o Pajączku - wrócił do Marvela, by zrealizować „Multiwersum obłędu”. Wówczas temat „Spider-Mana 4” - ale nie tego z Tomem Hollandem - wrócił na usta fanów. Trudno było nie robić sobie nadziei, gdy kolejne gwiazdy oryginalnych produkcji wyrażały chęć powrotu w „czwórce”, a legendarny Raimi przyznał otwarcie, że realizacja tego projektu jest jak najbardziej możliwa, ba, chęci i zapału mu nie brakuje.

Również Mattson Tomlin, współscenarzysta „Batmanów” Matta Reevesa, toczył batalię o ten film: forsował w Sony koncept scenariusza, w którym Pajączek grany przez Maguire’a łączy role herosa, męża i ojca. W zeszłym roku pisał nawet na Twitterze, że temat wciąż żyje.

Mogłoby się zatem wydawać, że ogłoszenie podobnego projektu to kwestia czasu, tym bardziej, że ostatni film o Pajączkach, w którym pojawił się Maguire, przyciągnął przed ekrany absurdalną liczbę widzów, a obrazy Raimiego mają wielu, wielu fanów, którym marzy się kontynuacja.

Wygląda jednak na to, że będziemy musieli obejść się smakiem.

Spider-Man 4 nie powstanie. Sam Raimi ucina temat

Przypomnę, że na początku lat 2000 Raimi miał plany na czwarty film, w którym antagonistami mieli być Sęp i Mysterio, jednak z powodu licznych problemów kreatywnych i opóźnień zdecydował się ostatecznie opuścić franczyzę. Niestety, w rozmowie ze ScreenRant, przeprowadzonej przy okazji premiery horrorowego thrillera „Pomocy”, reżyser bezlitośnie rozprawił się z nadzieją fanów.

Podkreślił, że wciąż darzy ogromnym sentymentem samą franczyzę oraz osoby, które ją tworzą, chwaląc przy tym obecne Marvel Studios jako „lepsze niż kiedykolwiek wcześniej” po doświadczeniach z pracy nad sequelem „Doktora Strange’a”. Jednocześnie zaznaczył, że Spider-Man Tobeya Maguire’a oraz Mary Jane Watson grana przez Kirsten Dunst „poszli już inną drogą”, a rebooty z Andrew Garfieldem i Tomem Hollandem sprawiły, że oryginalne uniwersum toczy się dalej poza ekranem. Skoro marka „podąża teraz za nowym artystą” w osobie Hollanda i w pełni zanurza widzów „w jego historii”, Raimi uznał, że „nie byłoby w porządku wracać i próbować wskrzeszać jego wersję tej opowieści”.

Wielka postać od Stana Lee - współtworzona przez cały zespół scenarzystów Marvela w Nowym Jorku. On ją stworzył, ale wielu ludzi i artystów miało w tym swój udział i na krótki czas to mnie przekazano pałeczkę - po 40 latach publikacji komiksów o Spider-Manie. A po trzech filmach sam przekazałem ją komuś innemu. I myślę, że teraz oni muszą dalej kontynuować tę historię i dbać o publiczność, która podąża za nową osobą dzierżącą tę pałeczkę.

Cóż, biorąc pod uwagę zapał aktorów i scenarzystów, obecnie największą przeszkodą w realizacji „Spider-Mana 4” wydaje się sam Raimi. Od czasu pracy nad „Doktorem” wielokrotnie podkreślał chęć dalszej współpracy z Marvel Studios, ale pozostawał bardzo ostrożny w kwestii czwartego Pajączka. Wcześniej przyznawał, że nie prowadził rozmów ani z Marvelem, ani z Columbia Pictures, i nie był pewien, czy taki film w ogóle powinien powstać. Mimo tego w 2022 wypowiedział słowa, które dały widzom złudną nadzieję:

Nie sądziłem, że to możliwe [powrót do Spider-Mana granego przez Maguire’a - dop. red.], ale po powrocie do zabawy z multiwersum uświadomiłem sobie, że wszystko jest teraz możliwe. Jestem więc całkowicie otwarty na ten pomysł.

Szkoda.

Michał Jarecki
23.01.2026 14:19
Tagi: MarvelSpider-Man
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
