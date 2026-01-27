REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet

Dobrze czytacie. "Deadpool" ma dostać nowy film. Na tę wiadomość czekaliśmy od czasu, gdy poprzednia część hitowej serii zawróciła fanom w głowach. Teraz wcielający się w tytułową rolę Ryan Reynolds jest podobno zdeterminowany, aby wreszcie ruszyć z pracami nad kolejną odsłoną przygód pyskatego najemnika.

Rafał Christ
deadpool 4 mcu premiera co obejrzeć ryan reynolds
REKLAMA

Ostatni raz z Deadpoolem widzieliśmy się w 2024 roku przy okazji "Deadpoola & Wolverine'a". Wprowadzający pyskatego najemnika do MCU film szybko okazał się hitem, jakiego Marvel Studios dawno nie miał. Ba! Później też nie udało się go przebić. A mimo to o czwartej odsłonie przygód superbohatera jakoś się nie mówiło. Choć oczywiście, wiadomo już, że na koniec rozpoczętego niedawno roku zobaczymy go w "Avengers: Doomsday".

Trudno sobie wyobrazić, żeby po sukcesie "Deadpoola & Wolverine'a" główny bohater miał teraz zejść na drugi albo nawet trzeci plan w kolejnych ambitnych crossoverach. Nawet jeśli miałoby chodzić o film o X-Menach, gdzie pyskaty najemnik miał odgrywać mniejszą rolę. O takim projekcie też krążyły pogłoski w internecie. Ale teraz istnieje spora szansa, że zmienił się on w po prostu czwartą część "Deadpoola".

FILMY Z SERII "DEADPOOL" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
DEADPOOL
Disney+
REKLAMA

Deadpool 4 - MCU pracuje nad nowym filmem?

Puck donosi, że Ryan Reynolds jest zdeterminowany, aby jak najszybciej zrealizować "Deadpoola 4". Aktualnie ma to dla niego być priorytetem. Aczkolwiek nie wiadomo, na jak zaawansowanym etapie są prace nad projektem. Ani aktor, ani Marvel Studios do tej pory oficjalnie nie zasygnalizowali, że taki film mają w swoich najbliższych planach.

Nawet jeśli Ryan Reynolds priorytetyzuje "Deadpoola 4" nie należy się spodziewać, żebyśmy mieli go szybko zobaczyć. Marvel Studios skupia się aktualnie na "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars", które ma wejść na ekrany w 2027 roku. Prawdopodobnie dopiero po premierach tych crossoverów będziemy mogli liczyć na nową odsłonę przygód pyskatego najemnika. Ale o tym przekonamy się dopiero, gdy pojawią się, jakieś oficjalne informacje na ten temat.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o MCU poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA



REKLAMA
Rafał Christ
27.01.2026 19:54
Tagi: Co obejrzeć?DeadpoolMarvel
Najnowsze
19:37
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?
Aktualizacja: 2026-01-27T19:37:00+01:00
18:14
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:14:00+01:00
18:13
Fałszerz z Fałszerza istniał naprawdę. Kim był prawdziwy Toni?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:13:00+01:00
15:45
Co z 2. sezonem thrillera To jej wina? Jest szansa na nowe odcinki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:45:00+01:00
15:15
Nazywają to sci fi „Matrixem z Temu”. I oglądają jak szaleni
Aktualizacja: 2026-01-27T15:15:00+01:00
14:13
Hit 2025 roku wpadł właśnie na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach
Aktualizacja: 2026-01-27T14:13:01+01:00
13:15
Internet wylewa szambo na Grzeszników. Przegraliście z rozumem
Aktualizacja: 2026-01-27T13:15:37+01:00
11:45
Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-01-27T11:45:06+01:00
10:59
To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery
Aktualizacja: 2026-01-27T10:59:06+01:00
10:02
Agata Turkot doceniona za Dom dobry. Ta rola mnie rozerwała
Aktualizacja: 2026-01-27T10:02:08+01:00
9:57
Sydney Sweeney może mieć problemy z prawem. Powód? Bielizna
Aktualizacja: 2026-01-27T09:57:05+01:00
8:29
Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial
Aktualizacja: 2026-01-27T08:29:28+01:00
19:49
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne
Aktualizacja: 2026-01-26T19:49:44+01:00
17:15
Twórca Wikingów zrobił świetny serial. Muszę wam o nim opowiedzieć, bo wciąga
Aktualizacja: 2026-01-26T17:15:00+01:00
15:48
Potężna dawka sci-fi. Pierwsze opinie mówią wprost: arcydzieło
Aktualizacja: 2026-01-26T15:48:22+01:00
14:46
Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:54+01:00
13:44
Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Aktualizacja: 2026-01-26T13:44:49+01:00
13:29
M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:04+01:00
12:36
Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
Aktualizacja: 2026-01-26T12:36:12+01:00
11:02
Hamnet to aktorski koncert. Chwalicie Buckley, a to Mescal powala
Aktualizacja: 2026-01-26T11:02:15+01:00
9:03
Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
Aktualizacja: 2026-01-26T09:03:26+01:00
8:52
Uwielbiany serial wrócił na Netfliksa. Minęło prawie 10 lat
Aktualizacja: 2026-01-26T08:52:21+01:00
14:15
Najlepsze horrory 2025 roku. Przerażające książki
Aktualizacja: 2026-01-25T14:15:00+01:00
13:29
Wielka gwiazda powróciła do 28 lat później. Omawiamy jej rolę
Aktualizacja: 2026-01-25T13:29:00+01:00
12:48
Nominowany do Oscara film Netfliksa jest mocny. Trudno uwierzyć w tę historię
Aktualizacja: 2026-01-25T12:48:22+01:00
12:08
Thriller Netfliksa mnie zmroził. Mocny film na faktach
Aktualizacja: 2026-01-25T12:08:00+01:00
11:02
Co już wiemy o Kolorach zła: Czerń? To będzie mocny film
Aktualizacja: 2026-01-25T11:02:00+01:00
10:00
Serial Spryciarz już do was leci. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-01-25T10:00:00+01:00
9:09
HBO Max funduje zawrót głowy na weekend. Świetny thriller w serwisie
Aktualizacja: 2026-01-25T09:09:00+01:00
8:01
Użytkownicy Netfliksa prawie dwa lata czekali na tę chwilę. To będzie smutny bal
Aktualizacja: 2026-01-25T08:01:00+01:00
17:58
Czy Hamnet jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-24T17:58:46+01:00
14:29
Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata
Aktualizacja: 2026-01-24T14:29:00+01:00
13:19
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?
Aktualizacja: 2026-01-24T13:19:00+01:00
12:15
Trzyma w napięciu bardziej niż niejeden thriller. Cudny film wreszcie online
Aktualizacja: 2026-01-24T12:15:00+01:00
11:49
Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo
Aktualizacja: 2026-01-24T11:49:00+01:00
10:14
Ale się porobiło na Disney+. Użytkownicy oszaleli
Aktualizacja: 2026-01-24T10:14:00+01:00
9:10
Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało
Aktualizacja: 2026-01-24T09:10:38+01:00
8:35
Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen
Aktualizacja: 2026-01-24T08:35:00+01:00
7:01
Czy będzie 28 lat później 3? Właśnie to chciałem usłyszeć
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
20:33
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry
Aktualizacja: 2026-01-23T20:33:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA