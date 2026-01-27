Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet

Ładowanie...

Ostatni raz z Deadpoolem widzieliśmy się w 2024 roku przy okazji "Deadpoola & Wolverine'a". Wprowadzający pyskatego najemnika do MCU film szybko okazał się hitem, jakiego Marvel Studios dawno nie miał. Ba! Później też nie udało się go przebić. A mimo to o czwartej odsłonie przygód superbohatera jakoś się nie mówiło. Choć oczywiście, wiadomo już, że na koniec rozpoczętego niedawno roku zobaczymy go w "Avengers: Doomsday".



Trudno sobie wyobrazić, żeby po sukcesie "Deadpoola & Wolverine'a" główny bohater miał teraz zejść na drugi albo nawet trzeci plan w kolejnych ambitnych crossoverach. Nawet jeśli miałoby chodzić o film o X-Menach, gdzie pyskaty najemnik miał odgrywać mniejszą rolę. O takim projekcie też krążyły pogłoski w internecie. Ale teraz istnieje spora szansa, że zmienił się on w po prostu czwartą część "Deadpoola".

FILMY Z SERII "DEADPOOL" OBEJRZYSZ NA: DEADPOOL Disney+

REKLAMA

Deadpool 4 - MCU pracuje nad nowym filmem?

Puck donosi, że Ryan Reynolds jest zdeterminowany, aby jak najszybciej zrealizować "Deadpoola 4". Aktualnie ma to dla niego być priorytetem. Aczkolwiek nie wiadomo, na jak zaawansowanym etapie są prace nad projektem. Ani aktor, ani Marvel Studios do tej pory oficjalnie nie zasygnalizowali, że taki film mają w swoich najbliższych planach.

Nawet jeśli Ryan Reynolds priorytetyzuje "Deadpoola 4" nie należy się spodziewać, żebyśmy mieli go szybko zobaczyć. Marvel Studios skupia się aktualnie na "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars", które ma wejść na ekrany w 2027 roku. Prawdopodobnie dopiero po premierach tych crossoverów będziemy mogli liczyć na nową odsłonę przygód pyskatego najemnika. Ale o tym przekonamy się dopiero, gdy pojawią się, jakieś oficjalne informacje na ten temat.



Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o MCU poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA







REKLAMA

Rafał Christ 27.01.2026 19:54

Ładowanie...