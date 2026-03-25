Hannah Montana wróciła. Millenialsi w płacz

Dwie dekady temu, 24 marca 2006 roku, na kanale Disney Channel wyemitowano odcinek pilotażowy serialu "Hannah Montana". Serial opowiadał o nastoletniej Miley Stewart z Tennessee, która zostaje sławną na cały świat gwiazdą muzyki pop znaną jako Hannah Montana. Wiedzieli o tym jedynie jej rodzina - ojciec Billy Ray Stewart, brat Jackson Stewart, a także przyjaciele - Lily Truscott i Oliver Oken. Dzięki temu, że Miley ukrywała swoją drugą tożsamość, mogła jednocześnie prowadzić normalne życie amerykańskiej nastolatki. Mimo że nie brakowało przez to komplikacji, zawsze znajdywała wsparcie w swoich najbliższych.

Miley Cyrus wcielała się w Hannah Montanę przez kilka dobrych lat, przez co naturalnie widzowie kojarzyli ją jako nieskazitelną dziecięcą gwiazdę Disneya. Wielu zapewne pamięta, że w pewnym momencie Cyrus usilnie chciała zerwać z tym wizerunkiem. Zaowocowało to radykalną zmianą i albumem "Bangerz", skąd pochodzi słynna piosenka "Wrecking Ball", która otrzymała jeszcze bardziej słynny teledysk. Wydawało się wówczas, że gwiazda już nie zamierza wracać już ani do swojego starego życia, ani do wizerunku Hannah Montany.

Tymczasem dziś, 20 lat później, Cyrus w blond włosach i charakterystycznej grzywce wkroczyła na plan zdjęciowy serialu od Disney Channel, serwując fanom nostalgiczny powrót do przeszłości za sprawą odcinka specjalnego "Hannah Montana: 20 lat później". To było krótkie, ale bardzo wzruszające spotkanie.

Podczas godzinnego odcinka specjalnego Miley Cyrus wraca do swoich disneyowskich korzeni, spotykając się na planie z gośćmi specjalnymi. W programie udział wzięli Tish Cyrus i Billy Ray Cyrus, rodzice Miley, Selena Gomez, która w serialu odgrywała rolę Mikayli Skeech, a także Chappell Roan (co było nieco dziwne, ale rozumiem, że pojawiła się jako fanka wychowana na sitcomie z Cyrus w roli głównej). Miło było zobaczyć reunion Miley z ojcem oraz Gomez, choć nie ukrywam, że brakowało mi obecności Emily Osment i Mitchela Musso, serialowych Lily i Olivera (podobno mieli oni inne zobowiązania, przez co nie udało im się wziąć udziału w rocznicy).

Na planie obecna była również Alex Cooper, prowadząca podcastu "Call Her Daddy". Podcasterka przeprowadziła wywiad z Cyrus, pytając ją m.in. o to, kogo po latach wybrałaby Miley - Jesse'ego czy Jake'a, o swoich pierwszych miłościach ze świata Disneya, a także o historii słynnej pierwszej peruki w serialu, która różniła się od tych późniejszych. Jej wypowiedzi przeplatane były scenami z serialu, na które gwiazda reagowała z wyrazem nostalgii na twarzy. Miley jako Hannah wykonała również ikoniczne piosenki z serialu, takie jak "The Best of Both Worlds" czy "The Climb".

Nostalgia przeplatała się jednak ze smutkiem w związku z tym, że brakowało również innych osób związanych z produkcją. Mimo że na premierze pojawili się zarówno Jason Earles (Jackson Stewart, brat serialowej Miley) czy Moises Arias (Rico), to brakowało ich wypowiedzi w dokumencie. A mogli oni wzbogacić go o swoje historie z planu. Z drugiej strony mogliśmy zobaczyć jednak spotkanie Miley z ojcem, z którym popadła w konflikt w 2022 roku. Miło było zobaczyć ich na planie. W końcu wspólnie nieśli na barkach ciężar tego serialu i stworzyli ikoniczny duet ojca i córki.

Choć odcinek specjalny "Hannah Montana: 20 lat później" powstał w dużej mierze dla fanów, to wydaje mi się, że najbardziej i tak skorzystała na nim Cyrus. Podczas seansu odniosłam wrażenie, że "pogodziła się" z Hannah i nie stara się jej wyrzucać ze swojego życia, czego próbowała dokonać w erze swojego buntu. W końcu to z nią dorastało pokolenie dziewczynek i nastolatek, które zgrywały jej piosenki na telefon i marzyły o żółtych martensach i zeberkowych bluzkach, nucąc pod nosem czołówkę z serialu. Dzięki temu, że Miley wpuściła do siebie Hannah, postać ta stała się dla mnie jeszcze bardziej ikoniczna.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 25.03.2026 19:16

