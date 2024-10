Nowy serial na Disney+ to pięć gatunków naraz, ale kogo to obchodzi, gdy liczy się tylko Diego Luna

Serial miesza wątki komediowe z mroczniejszą atmosferą, snując historię dziedzictwa, nieszczerości i ambicji. Potrafi namieszać w głowie, odrobinę utrudniając odbiór pewnych sekwencji (chodzi mi między innymi o często niejasną perspektywę bohatera, której istotę potrafi utrudnić uciążliwa momentami narracja), ale to nic, skoro jednocześnie pochłania naszą uwagę relacją między głównymi bohaterami i intrygującymi wewnętrznymi mechanizmami świata boksu.



Wprowadzenie wątku kryminalnego - przestępczej organizacji - służy historii, bo wywiera istotny wpływ na bohaterów, uatrakcyjniając konflikt i charakterologiczną drogę, którą podążają. Z czasem historia sportowa staje się zresztą drugorzędna względem intrygi, ale moim zdaniem wychodzi jej to na dobre.



„La Maquina” to serial, który nieraz się potyka, ale ostatecznie stanowi atrakcyjny konglomerat gatunków i tonów, będąc w gruncie rzeczy naraz opowieścią sportową, thrillerem spiskowym, rodzinnym dramatem, kilkoma odmianami historii miłosnej i kryminalną intrygą. Ktoś tu zechciał złapać za ogon trochę zbyt wiele srok, ale na szczęście twórcom udało się zachować względną, elegancką prostotę treści, podpieraną ciepłym sentymentem i satyrą. To działa, bawi, zapewnia rozrywkę i zatrzymuje widza przed ekranem. Tym bardziej, im częściej pokazuje Lunę i Bernala w duecie. A i sam Luna by wystarczył.