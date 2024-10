"Challengers" zakończenie. O co chodzi w finale filmu z Zendayą?

Film kończy się, gdy Patrick wyjawia Artowi, że on i Tashi spali ze sobą, co oznacza, że ​​była niewierna mężowi. Art jest wściekły na oboje, ale jego wściekłość go napędza - w efekcie kontynuuje najbardziej agresywną grę w swojej karierze. W ostatnich ujęciach bohaterowie zderzają się, a Tashi wstaje z miejsca i krzyczy „no, dalej!”. Jak przekonuje jeden z aktorów, pod koniec filmu druhowie-przeciwnicy po prostu „odnaleźli się” nawzajem - Patrick zdaje sobie sprawę, że ma ich tam oboje, zapomina o wszystkich innych na stadionie. Art podziela rosnącą euforię.



W kwestii technicznej: Art stracił punkt, ponieważ złamał zasady dotykając siatki, dając Patrickowi przewagę 0-1 w tie-breaku, ale wówczas film się kończy. To tyle. Obaj tenisiści grali naprawdę, pełnią siebie, tak, jak kochali. I dosłownie wpadli sobie w ramiona, zjednoczeni. O to chodziło. Tylko to ma znaczenie. Wściekłość, radość, duma z prawdziwej gry, z prawdziwego tenisa. A co dalej? Możemy sobie tylko wyobrażać i dopowiadać. W końcu, posilając się retrospekcjami przeplatającymi się z teraźniejszością, obraz Włocha bada również kruchość i siłę męskiej przyjaźni, szczególnie gdy jest ona napędzana rywalizacją, ambicją i uczuciami do tej samej kobiety.