Disney+ startuje z brawurową promocją. Idealny prezent na premierę kultowego serialu

Disney+ właśnie ruszył z promocją, która obejmuje abonament na dostęp do serwisu. Od dzisiaj do 30 marca widzowie mogą wykupić do serwisu za 7,99 złotych miesięcznie. Ta cena będzie obowiązywała przez aż 4 miesiące. Oznacza to, że jeśli wykupicie dostęp do serwisu dzisiaj, to niższą ceną możecie cieszyć się aż do końca czerwca.