Najlepsze komedie na Disney+. TOP 15

Choć oglądanie mocnych, ponurych dramatów czy zawiłych thrillerów niewątpliwie nosi w sobie wartość, nie można się wiecznie pogrążać w mroku. Kino ma również funkcję rozbawiającą, rozśmieszającą, sprawiającą, że człowiek ogląda daną produkcję i jest po prostu w nieco lepszym nastroju. Streamingi odpowiadają na te zapotrzebowania i oferują coraz więcej ciekawych komediowych tytułów. Wybraliśmy 15 tych, które są dostępne do obejrzenia na Disney+.

Najlepsze komedie Disney+ - TOP15

15. Chihuahua z Beverly Hills

Rok produkcji: 2008

2008 Reżyseria: Raja Gosnell

Raja Gosnell Czas trwania: 91 minut

91 minut Obsada: Drew Barrymore, George Lopez, Andy García Piper Perabo, Jamie Lee Curtis,

Drew Barrymore, George Lopez, Andy García Piper Perabo, Jamie Lee Curtis, Ocena IMDb: 4/10

Jedna z najsłynniejszych komedii wczesnych lat 2000. Bohaterem tejże jest rozpieszczony piesek chihuahua imieniem Chloe, który gubi się w trakcie wakacji do Meksyku. Na odsiecz Chloe przybywają nowi psi przyjaciele, którzy pomogą jej wrócić do domu i uciec od ludzi spod ciemnej gwiazdy, którzy dybią na okup za psa.

14. Podróże Guliwera

Rok produkcji: 2010

2010 Reżyseria: Rob Letterman

Rob Letterman Czas trwania: 85 minut

85 minut Obsada: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet

Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet Ocena IMDb: 4.9/10

Komedia i Jack Black to często dwa nierozerwalnie związane ze sobą elementy. Słynny aktor wciela się w Lemuela Gullivera - autora przewodników turystycznych, który wyrusza w służbową podróż na Bermudy. Los ma dla niego jednak inne plany - mężczyzna trafia do krainy Liliputów, zamieszkałej przez miniaturowych ludzi. Z biegiem czasu okazuje się, że są oni skonfliktowani z sąsiadami, a Gulliver może odegrać w ich sporze kluczową rolę.

13. Szklanką po łapkach

Rok produkcji: 1996

1996 Reżyseria: Rick Friedberg

Rick Friedberg Czas trwania: 81 minut

81 minut Obsada: Leslie Nielsen, Nicollette Sheridan, Charles Durning

Leslie Nielsen, Nicollette Sheridan, Charles Durning Ocena IMDb: 5.3/10

Komedia z udziałem Lesliego Nielsena to ten gatunek, na który trzeba być przygotowanym - a zwłaszcza na prezentowany przez niego humor. Odtwórca ikonicznej roli Franka Drebina tym razem wciela się w agenta specjalnego o zacnym imieniu i nazwisku Dick Steele. Emerytowany już mężczyzna zostaje powołany do powstrzymania planu generała Rancora, który ma na celu zagładę świata.

12. Niebezpieczni dżentelmeni

Rok produkcji: 2022

2022 Reżyseria: Maciej Kawalski

Maciej Kawalski Czas trwania: 107 minut

107 minut Obsada: Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski

Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski Ocena IMDb: 6/10

Jedna z lepszych polskich komedii ostatnich lat. To historia z cyklu "co by było gdyby polskie elity wspólnie nawaliły się a później obudziły się skacowane i odkryły trupa? W tej sytuacji znaleźli się Witkacy (Dorociński), Joseph Conrad (Seweryn), Tadeusz Boy-Żeleński (Kot) i Bronisław Malinowski (Mecwaldowski). Panowie będą musieli dociec, co się dzieje. Czas goni tym bardziej, że do drzwi dobijają się stróże prawa.

11. Zakręcony piątek

Rok produkcji: 2003

2003 Reżyseria: Mark Waters

Mark Waters Czas trwania: 97 minut

97 minut Obsada: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon

Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon Ocena IMDb: 6.4/10

Najnowszą odsłonę tej historii zobaczyliśmy w tym roku, ale warto wrócić do słynnego klasyka z 2003 roku. Tess (Curtis) i Anna (Lohan) to matka i córka, którym do idealnej relacji daleko. Obie nie mogą się porozumieć - pierwsza wyśmiewa występy drugiej, zaś druga nie akceptuje narzeczonego pierwszej. Wskutek udziału chińskich ciasteczek kobiety zamieniają się ciałami - a jak powszechnie wiadomo, to oznacza tylko kłopoty.

10. Zakonnica w przebraniu

Rok produkcji: 1992

1992 Reżyseria: Emile Ardolino

Emile Ardolino Czas trwania: 100 minut

100 minut Obsada: Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Harvey Keitel

Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Harvey Keitel Ocena IMDb: 6.5/10

Deloris (Goldberg) jest piosenkarką. Niespecjalnie sławną - swoje występy daje w barze. Wkrótce przypadkowo zostaje świadkową morderstwa, którego autorem jest jej kochanek i gangster w jednej osobie. Mężczyzna, świadomy zagrożenia, wyznacza nagrodę za głowę Deloris. Kobieta decyduje się zniknąć, a dzięki pomocy policji trafia do...klasztoru. Czyli ostatniego miejsca, do którego pasuje.

9. Noc w muzeum

Rok produkcji: 2006

2006 Reżyseria: Shawn Levy

Shawn Levy Czas trwania: 108 minut

108 minut Obsada: Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Robin Williams

Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Robin Williams Ocena IMDb: 6.5/10

Film reprezentujący czasy, kiedy Ben Stiller częściej trudnił się aktorstwem. Larry (Stiller) to postać, którą zapewne należałoby nazwać życiowym nieudacznikiem. Wkrótce podejmuje pracę jako nocny stróż w Muzeum Historii Naturalnej. Pozornie - zwykła, pozbawiona fajerwerków praca. Nic bardziej mylnego - po zachodzie słońca eksponaty budzą się do życia, a główną rolę w tej sytuacji odkrywa starożytna klątwa.

8. Narzeczony mimo woli

Rok produkcji: 2009

2009 Reżyseria: Anne Fletcher

Anne Fletcher Czas trwania: 108 minut

108 minut Obsada: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Craig T. Nelson, Betty White

Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Craig T. Nelson, Betty White Ocena IMDb: 6.8/10

Spoiler: to nie ostatni moment, kiedy Ryan Reynolds pojawi się w tym zestawieniu! Tutaj wciela się w Andrew Paxtona, asystenta Margaret (Bullock) - szychy potężnego, nowojorskiego wydawnictwa. Gdy okazuje się, że grozi jej deportacja z USA, do kobiety dochodzi, że najszybszym możliwym rozwiązaniem, by tego uniknąć, jest małżeństwo z amerykańskim obywatelem. Decyduje, że poślubi Andrew. Gdy on odmawia, ta stawia mu ultimatum - albo fikcyjne małżeństwo, albo zwolnienie.

7. Zaczarowana

Rok produkcji: 2007

2007 Reżyseria: Kevin Lima

Kevin Lima Czas trwania: 107 minut

107 minut Obsada: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Susan Sarandon

Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Susan Sarandon Ocena IMDb: 7.1/10

Dla mnie osobiście to jeden z tzw. "filmów dzieciństwa". Giselle (Adams) to dziewczyna, która na co dzień żyje w bajkowej Andalazji. Gdy zakochuje się w księciu, zostaje wyrzucona i trafia do prawdziwego świata. Tam z czasem zakochuje się w Robercie (Dempsey). Zagrożenie jednak nie mija, bowiem na jej życie wciąż czyha zła królowa (Sarandon).

6. Muppety

Rok produkcji: 2011

2011 Reżyseria: James Bobin

James Bobin Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Obsada: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, Rashida Jones

Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, Rashida Jones Ocena IMDb: 7.1/10

Prawdopodobnie najsłynniejszy film live-action o Muppetach. Walter, Gary (Adams) i jego dziewczyna Mary (Adams) w trakcie wakacji w Los Angeles wpadają na trop intrygi związanej z Muppetami - ich teatr ma zostać zburzony, a teren zagospodarowany przez naftowe odwierty zorganizowane przez milionera Texa Richmana. Walter, największy fan Muppetów, decyduje się zrobić wszystko, by zjednoczyć starą ekipę, wrócić na scenę i powstrzymać bogacza.

5. Pani Doubtfire

Rok produkcji: 1993

1993 Reżyseria: Chris Columbus

Chris Columbus Czas trwania: 125 minut

125 minut Obsada: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein, Robert Prosky

Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein, Robert Prosky Ocena IMDb: 7.1/10

Rzadko się zdarza, żeby film w konwencji "chłop przebrany za babę" naprawdę bawił i potrafił poruszać. Robin Williams, wcielający się właśnie w tę rolę, pokazał, że się da. Legendarny Williams wciela się w bezrobotnego aktora i nieodpowiedzialnego ojca, któremu zostają ograniczone prawa rodzicielskie. Aby nie stracić kontaktu z pociechami, decyduje się przebrać za opiekunkę, panią Doubtfire, i tym samym być bliżej swojej rodziny.

4. Prawdziwy ból

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg Czas trwania: 90 minut

90 minut Obsada: Jesse Eisenberg; Kieran Culkin; Will Sharpe; Jennifer Grey

Jesse Eisenberg; Kieran Culkin; Will Sharpe; Jennifer Grey Ocena IMDb: 7.1/10

David (Jesse Eisenberg) i Benji (Kieran Culkin) są kuzynami, którzy nie mają ze sobą specjalnie intensywnego kontaktu. Lata wcześniej byli związani dużo mocniej wraz z babcią, która mieszkała w Polsce. Jej śmierć skłania mężczyzn do odbycia rodzinnej podróży, która pozwoli im odkryć na nowo swoją relację, kraj pochodzenia ukochanej babci, a także dać wyraz swoim długo chowanym frustracjom.

3. Borat

Rok produkcji: 2006

2006 Reżyseria: Larry Charles

Larry Charles Czas trwania: 84 minuty

84 minuty Obsada: Sacha Baron Cohen, Luenell, Ken Davitian, Pamela Anderson

Sacha Baron Cohen, Luenell, Ken Davitian, Pamela Anderson Ocena IMDb: 7.4/10

Jedna z najbardziej ikonicznych komedii XXI wieku. Głównym bohaterem tego filmu jest Borat Sagdijew (absolutnie kosmiczna rola Sachy Barona Cohena), dziennikarz kazachskiej państwowej telewizji, który w celu poprawy losu swojego narodu chce zasięgnąć wiedzy o kulturze amerykańskiej. A gdzie może to zrobić, jak nie w Ameryce? Wyrusza zatem za ocean, aby zrobić film dokumentalny o tym kraju.

2. Kevin sam w domu

Rok produkcji: 1990

1990 Reżyseria: Chris Columbus

Chris Columbus Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Obsada: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O’Hara

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O’Hara Ocena IMDb: 7.7/10

Tak, wiem, że jeszcze do świąt trochę czasu, ale nie moja wina, że "Kevin..." jest, oprócz telewizyjnego ekranu, jest dostępny też w streamingu. Absolutna legenda filmów komediowych o chłopcu, który broni się przed wyjątkowo średnio rozgarniętymi włamywaczami (niezapomniana rola Joe Pesciego). Klasyk, którego po tylu latach może już nikt nie kocha szczerą miłością, ale każdy się na nim śmieje do rozpuku.

1. Deadpool

Rok produkcji: 2016

2016 Reżyseria: Tim Miller

Tim Miller Czas trwania: 108 minut

108 minut Obsada: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano

Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano Ocena IMDb: 8.0/10

Aż ciężko uwierzyć, ale od premiery pierwszego solowego filmu o Pyskatym Najemniku minęło już prawie 10 lat. To właśnie w 2016 roku Ryan Reynolds wcisnął się w kostium Deadpoola, wcielając się w Wade'a Wilsona - najemnika, który zażywa eksperymentalne lekarstwo na nowotwór podane mu przez tajemniczego mężczyznę. Choć nowotwór rzeczywiście znika, Wilson zostaje oszpecony. Wykorzystuje nowo nabyte zdolności, by dopaść tego, który mu to zrobił.

Adam Kudyba 21.09.2025 10:05

