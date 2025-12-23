Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Widząc nowości Disney+ na styczeń 2026, najchętniej obejrzałabym je wszystkie na raz. Serwis zacznie nowy rok z przytupem.
Disney+ opublikował listę nowości na styczeń 2026 i - szczerze mówiąc - nie mogę się ich już doczekać. Serwis pokaże nie tylko kontynuacje swoich popularnych seriali, ale również interesujące nowości, które będą umilać czas subskrybentom platformy.
Disney+: nowości na styczeń 2026. Co obejrzeć w serwisie?
Wonder Man
- Tytuł serialu: Wonder Man
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Destin Daniel Cretton, Andrew Guest
- Obsada: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Lauren Glazier
Bohaterem produkcji "Wonder Man" jest Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), ambitny aktor, który ma jednak problem, by zaistnieć w Hollywood. Kiedy przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego (Ben Kingsley), znanego kolegę po fachu, ten informuje go, że legendarny reżyser Von Kovak (Zlatko Buric) kręci właśnie remake filmu superbohaterskiego "Wonder Man". Obaj aktorzy rozpoczynają walkę o obsadzenie w produkcji, która może diametralnie odmienić ich losy.
Premiera serialu "Wonder Man" 28 stycznia. Tego dnia w serwisie zadebiutują wszystkie odcinki.
The Beauty
- Tytuł serialu: The Beauty
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Matthew Hodgson, Ryan Murphy
- Obsada: Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Ashton Kutcher
Serial "The Beauty" rozgrywa się w momencie gdy światowej sławy supermodelki zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. W tajemniczą sprawę angażują się agent FBI Cooper Madsen (Evan Peters) oraz agentka FBI Jordan Bennett (Rebecca Hall), w związku z czym wyruszają do Paryża, aby rozwikłać zagadkę. Prędko trafiają na ślad przenoszonego drogą płciową wirusa, który przemienia zwykłych ludzi w ideały piękna. Konsekwencje są jednak przerażające. Trop prowadzi do miliardera z branży tech, który w sekrecie stworzył cudowny lek "The Beauty".
Premiera serialu "The Beauty" 22 stycznia. Pierwsze 3 odcinki zadebiutują w dniu premiery, a kolejną będą pojawiać się co tydzień.
Tysiąc ciosów, sezon 2.
- Tytuł serialu: Tysiąc ciosów (A Thousand Blows)
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Steven Knight
- Obsada: Malachi Kirby, Erin Doherty, Stephen Graham, Francis Lovehall
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 7.3/10
W Disney+ zadebiutuje również 2. sezon serialu "Tysiąc ciosów". Fabuła produkcji została zainspirowana prawdziwą historią ludzi, którzy w latach 80. XIX w. walczyli o przetrwanie na londyńskim East Endzie. W 2. sezonie Ezechiasz (Malachi Kirby) jest cieniem dawnego siebie. Tymczasem Cukier Goodson (Stephen Graham) stacza się, powoli zapijając się na śmierć. A kiedy wydaje się, że Wapping również chyli się ku upadkowi, pojawia się Mary Carr (Erin Doherty) ze swoją wierną adiutantką, Alice Diamond (Darci Shaw). Zamierza ona wskrzesić Czterdzieści Słonic i odzyskać koronę.
Premiera 2. sezonu serialu "Tysiąc ciosów" 9 stycznia. Tego dnia w serwisie zadebiutują wszystkie odcinki.
Zakłamanie, sezon 3.
- Tytuł serialu: Zakłamanie (Tell Me Lies)
- Lata emisji: 2022-
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Meaghan Oppenheimer
- Obsada: Grace Van Patten, Jackson White, Branden Cook, Sonia Mena
- Ocena IMDb: 7/10
Subskrybenci Disney+ w styczniu będą mieli okazję wrócić do college'u Baird, gdzie Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) odnowią swój burzliwy romans. Dodatkowo Lucy zostanie wplątana w aferę, a przyjaciele głównych bohaterów będą musili skonfrontować się z demonami przeszłości. Tymczasem okrutne konsekwencje skandalicznych sekretów kryjących się na kampusie mogą zagrozić nie tylko Lucy, ale i jej całemu otoczeniu.
Premiera 3. sezonu serialu "Zakłamanie" 13 stycznia. Pierwsze 3 odcinki zadebiutują w dniu premiery, a kolejną będą pojawiać się co tydzień.
Genialna Morgan, sezon 2., część 2.
- Tytuł serialu: Genialna Morgan (High Potential)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Drew Goddard
- Obsada: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Judy Reyes
- Ocena IMDb: 7.6/10
"Genialna Morgan", to serial który widzowie pokochali od pierwszego odcinka. Skupia się na Morgan Gillory (Kaitlin Olson), matce trójki dzieci, która znajduje wyjście z każdej sytuacji, w czym pomaga jej pewność siebie, cięty język i imponujący geniusz (IQ 160). Splotem przypadków główna bohaterka zostaje zaangażowana w śledztwo w sprawie zabójstwa pewnego biznesmena i od tej pory, dzięki swojemu geniuszowi i spostrzegawczości, staje się pełnoprawną konsultantką w szeregach amerykańskiej policji.
Premiera 2. części 2. sezonu serialu "Genialna Morgan" 7 stycznia. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień.
Premiery Disney+ w styczniu 2026 - pełna lista
1 STYCZNIA
- Tożsamość Bourne'a
- Krucjata Bourne'a
- Ultimatum Bourne'a
- Dziedzictwo Bourne'a
- Jason Bourne
- Szpital New Amsterdam - sezony 1-5 (dostępne wszystkie odcinki)
2 STYCZNIA
- Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z gepardami
7 STYCZNIA
- Bob's Burgers, sezon 16.
- Misja podstawówka, sezon 5., część 1.
- Genialna Morgan, sezon 2., część 2. (nowe odcinki co tydzień)
9 STYCZNIA
- Tysiąc ciosów, sezon 2.
13 STYCZNIA
- Zakłamanie, sezon 3.
16 STYCZNIA
- Grey's Anatomy: Chirurdzy, sezon 22., część 2. (nowe odcinki co tydzień)
17 STYCZNIA
- Fineasz i Ferb, sezon 5. (5 odcinków)
22 STYCZNIA
- The Beauty
28 STYCZNIA
- Wonder Man (wszystkie odcinki)
30 STYCZNIA
- Miraculum: Tokio, Stellar Force
