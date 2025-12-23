Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa

Ładowanie...

Disney+ opublikował listę nowości na styczeń 2026 i - szczerze mówiąc - nie mogę się ich już doczekać. Serwis pokaże nie tylko kontynuacje swoich popularnych seriali, ale również interesujące nowości, które będą umilać czas subskrybentom platformy.

Zanim jednak styczniowe nowości wpadną na platformę, możecie zapoznać się z innymi świetnymi filmami i serialami od Disney+:

Disney+: nowości na styczeń 2026. Co obejrzeć w serwisie?

Wonder Man

Bohaterem produkcji "Wonder Man" jest Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), ambitny aktor, który ma jednak problem, by zaistnieć w Hollywood. Kiedy przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego (Ben Kingsley), znanego kolegę po fachu, ten informuje go, że legendarny reżyser Von Kovak (Zlatko Buric) kręci właśnie remake filmu superbohaterskiego "Wonder Man". Obaj aktorzy rozpoczynają walkę o obsadzenie w produkcji, która może diametralnie odmienić ich losy.

Premiera serialu "Wonder Man" 28 stycznia. Tego dnia w serwisie zadebiutują wszystkie odcinki.

The Beauty

Serial "The Beauty" rozgrywa się w momencie gdy światowej sławy supermodelki zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. W tajemniczą sprawę angażują się agent FBI Cooper Madsen (Evan Peters) oraz agentka FBI Jordan Bennett (Rebecca Hall), w związku z czym wyruszają do Paryża, aby rozwikłać zagadkę. Prędko trafiają na ślad przenoszonego drogą płciową wirusa, który przemienia zwykłych ludzi w ideały piękna. Konsekwencje są jednak przerażające. Trop prowadzi do miliardera z branży tech, który w sekrecie stworzył cudowny lek "The Beauty".

Premiera serialu "The Beauty" 22 stycznia. Pierwsze 3 odcinki zadebiutują w dniu premiery, a kolejną będą pojawiać się co tydzień.

Tysiąc ciosów, sezon 2.

W Disney+ zadebiutuje również 2. sezon serialu "Tysiąc ciosów". Fabuła produkcji została zainspirowana prawdziwą historią ludzi, którzy w latach 80. XIX w. walczyli o przetrwanie na londyńskim East Endzie. W 2. sezonie Ezechiasz (Malachi Kirby) jest cieniem dawnego siebie. Tymczasem Cukier Goodson (Stephen Graham) stacza się, powoli zapijając się na śmierć. A kiedy wydaje się, że Wapping również chyli się ku upadkowi, pojawia się Mary Carr (Erin Doherty) ze swoją wierną adiutantką, Alice Diamond (Darci Shaw). Zamierza ona wskrzesić Czterdzieści Słonic i odzyskać koronę.

Premiera 2. sezonu serialu "Tysiąc ciosów" 9 stycznia. Tego dnia w serwisie zadebiutują wszystkie odcinki.

Zakłamanie, sezon 3.

Subskrybenci Disney+ w styczniu będą mieli okazję wrócić do college'u Baird, gdzie Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) odnowią swój burzliwy romans. Dodatkowo Lucy zostanie wplątana w aferę, a przyjaciele głównych bohaterów będą musili skonfrontować się z demonami przeszłości. Tymczasem okrutne konsekwencje skandalicznych sekretów kryjących się na kampusie mogą zagrozić nie tylko Lucy, ale i jej całemu otoczeniu.

Premiera 3. sezonu serialu "Zakłamanie" 13 stycznia. Pierwsze 3 odcinki zadebiutują w dniu premiery, a kolejną będą pojawiać się co tydzień.

Genialna Morgan, sezon 2., część 2.

"Genialna Morgan", to serial który widzowie pokochali od pierwszego odcinka. Skupia się na Morgan Gillory (Kaitlin Olson), matce trójki dzieci, która znajduje wyjście z każdej sytuacji, w czym pomaga jej pewność siebie, cięty język i imponujący geniusz (IQ 160). Splotem przypadków główna bohaterka zostaje zaangażowana w śledztwo w sprawie zabójstwa pewnego biznesmena i od tej pory, dzięki swojemu geniuszowi i spostrzegawczości, staje się pełnoprawną konsultantką w szeregach amerykańskiej policji.

Premiera 2. części 2. sezonu serialu "Genialna Morgan" 7 stycznia. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Premiery Disney+ w styczniu 2026 - pełna lista

1 STYCZNIA

Tożsamość Bourne'a

Krucjata Bourne'a

Ultimatum Bourne'a

Dziedzictwo Bourne'a

Jason Bourne

Szpital New Amsterdam - sezony 1-5 (dostępne wszystkie odcinki)

2 STYCZNIA

Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z gepardami

7 STYCZNIA

Bob's Burgers, sezon 16.

Misja podstawówka, sezon 5., część 1.

Genialna Morgan, sezon 2., część 2. (nowe odcinki co tydzień)

9 STYCZNIA

Tysiąc ciosów, sezon 2.

13 STYCZNIA

Zakłamanie, sezon 3.

16 STYCZNIA

Grey's Anatomy: Chirurdzy, sezon 22., część 2. (nowe odcinki co tydzień)

17 STYCZNIA

Fineasz i Ferb, sezon 5. (5 odcinków)

22 STYCZNIA

The Beauty

28 STYCZNIA

Wonder Man (wszystkie odcinki)

30 STYCZNIA

Miraculum: Tokio, Stellar Force

