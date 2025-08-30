REKLAMA
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15

Disney+ od jakiegoś czasu skutecznie odcina się od opinii platformy, która ma jedynie kontent familijno-bajkowy. W tym serwisie nie brakuje wciągających historii z dreszczykiem. Oto 15 najlepszych thrillerów, które znajdziecie (i powinniście obejrzeć) na Disney+.

disney top najlepsze thrillery
Choć ostatnimi czasy palma pierwszeństwa w tworzeniu mrocznych produkcji raczej należy do HBO Max, pozostałe platformy nie są dłużne i mają coraz więcej do zaoferowania. Jedną z nich jest Disney+, który również wychodzi poza swoją "strefę komfortu", by poszukiwać nowych szans na skuszenie widza do skorzystania z oferty. Postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i stworzyć własną listę świetnych thrillerów, które są dostępne w ofercie Disney+. Oto 15 najlepszych pozycji.

Disney+: thrillery. TOP 15

15. Randka bez końca

  • Rok produkcji: 2023
  • Reżyseria: Kelley Kali
  • Czas trwania: 88 minut
  • Obsada: Maisie Richardson-Sellers, Shannon Woodward, Shein Mompremier
  • Ocena IMDb: 4.5/10

Jakie bywają randki, każdy wie. Zwłaszcza główna bohaterka tego filmu, Billie (Richardson-Sellers), która zaczyna się spotykać z tajemniczą Alex. Wkrótce zaczynają ją dręczyć dziwne wizje. Z czasem okazuje się, że Billie przeżywa na nowo różne wersje tej samej pierwszej randki i została uwięziona w pętlach czasowych. Film oparty na krótkim metrażu Allyson Morgan, będącej scenarzystką tego filmu.

14. Wstrzymaj oddech

  • Rok produkcji: 2024
  • Reżyseria: Karrie Crouse, William Joines
  • Czas trwania: 94 minuty
  • Obsada: Sarah Paulson, Amiah Miller, Annaleigh Ashford, Ebon Moss-Bachrach
  • Ocena IMDb: 5.3/10

Twórcy filmu przenoszą nas niemal 100 lat do tyłu - konkretniej do lat trzydziestych XX wieku w Oklahomie. Margaret (Paulson) wraz z córkami czuwa nad położonym w dolinie brudu domem i zajmuje się farmą, podczas gdy mąż wyjechał w poszukiwaniu w pracy. Walka kobiet o przetrwanie zatacza szersze kręgi, gdy w okolicy pojawia się tajemniczy nieznajomy (Moss-Bachrach).

13. Nocna suka

  • Rok produkcji: 2024
  • Reżyseria: Marielle Heller
  • Czas trwania: 98 minut
  • Obsada: Amy Adams, Scoot McNairy, Arleigh Snowden, Emmett Snowden
  • Ocena IMDb: 5.5/10

Jeden z tych filmów, który już na poziomie konceptu nie wiadomo czy bardziej przeraża, czy intryguje. Bohaterką tej historii jest pewna kobieta (Amy Adams), która po urodzeniu dziecka przeprowadziła się na przedmieścia i zamieniła sukcesy zawodowe na życie domowe. We znaki coraz bardziej daje jej się obniżone poczucie własnej wartości, rutyna i frustracje. Z biegiem czasu nabiera przekonania, że zmienia się...w psa.

12. Bez wyjścia

  • Rok produkcji: 2022
  • Reżyseria: Damien Power
  • Czas trwania: 95 minut
  • Obsada: Dale Dickey, Havana Rose Liu, Dennis Haysbert, Danny Ramirez, David Rysdahl
  • Ocena IMDb: 6.1/10

Darby Thorne (Liu) wraca do rodzinnego miasta. Jak to w filmach gatunkowych bywa, podróż zostaje utrudniona - w tym przypadku przez śnieżycę. Dziewczynie udaje się odnaleźć schronienie w pobliskiej, położonej przy autostradzie informacji turystycznej. Wkrótce odkrywa, że w jednym z vanów znajduje się porwana dziewczynka. Darby podejmuje ryzyko i usiłuje dociec, które z towarzyszących jej podróżnych jest porywaczem.

11. Nie ocali cię nikt

  • Rok produkcji: 2023
  • Reżyseria: Brian Duffield
  • Czas trwania: 93 minut
  • Obsada: Kaitlyn Dever, Elizabeth Kaluev, Zack Duhame
  • Ocena IMDb: 6.3/10

Zanim Kaitlyn Dever popełniła największą zbrodnię w historii współczesnych seriali, zagrała główną rolę w interesującym thrillerze sci-fi. Jego bohaterką jest Brynn Adams, młoda, utalentowana kobieta, odrzucona przez lokalną społeczność i wiodąca samotne życie. Pewnej nocy budzą ją dziwne hałasy, których autorami są, jak się okazuje, pozaziemscy intruzi. Brynn musi stanąć do walki i odeprzeć inwazję.

10. Plan lotu

  • Rok produkcji: 2005
  • Reżyseria: Robert Schwentke
  • Czas trwania: 98 minut
  • Obsada: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean
  • Ocena IMDb: 6.3/10

Gdy mówi się "thriller", jednym z pierwszych tytułów, jaki przychodzi do głowy, jest właśnie "Plan lotu". Główną bohaterką tego solidnego dreszczowca jest Kyle Pratt (Jodie Foster), która wsiada do samolotu wraz ze swoją córeczką Julią. Wkrótce zasypia, a gdy się budzi, dziewczynki nie ma przy niej. Zrozpaczona i spanikowana Kyle rozpoczyna poszukiwania, jednak z biegiem czasu powstaje nowa przeszkoda: załoga samolotu twierdzi, że Julia nigdy nie wsiadła na pokład...

9. Dom nocny

  • Rok produkcji: 2020
  • Reżyseria: David Bruckner
  • Czas trwania: 108 minut
  • Obsada: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Bardzo udana mieszanka thrilleru z horrorem dotykającym straty. Doświadczyła jej Beth (Hall) - nauczycielka, która niedawno straciła męża Owena i mieszka samotnie w zbudowanym przez niego domu nad jeziorem. Z biegiem czasu zaczynają dręczyć ją tajemnicze wizje, co skłania kobietę do przeszukania rzeczy męża celem znalezienia jakichkolwiek wyjaśnień. Wkrótce odkrywa szereg szokujących sekretów.

8. Amator

  • Rok produkcji: 2025
  • Reżyseria: James Hawes
  • Czas trwania: 123 minuty
  • Obsada: Rami Malek, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal, Laurence Fishburne, Michael Stuhlbarg
  • Ocena IMDb: 6.5/10

Kilka miesięcy temu można było oglądać ten film w kinach i trzeba przyznać, że była to jedna z lepszych pozycji kinowej wiosny 2025. Charlie Heller (Malek) to utalentowany kryptolog, mądra głowa pracująca dla CIA. Jego życie niemal się rozpada, gdy okazuje się, że ukochana żona Sarah (Brosnahan) zginęła w zamachu terrorystycznym. Dodatkowo, przełożeni odmawiają podjęcia działań w tej sprawie. Zrozpaczony i zdesperowany Charlie, nijak nieprzygotowany do terenowej roboty, decyduje się ruszyć w podróż celem znalezienia sprawców.

7. Fresh

  • Rok produkcji: 2022
  • Reżyseria: Mimi Cave
  • Czas trwania: 114 minut
  • Obsada: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jojo T. Gibbs, Andrea Bang
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Noa (Edgar-Jones) to młoda dziewczyna, która podczas spożywczych zakupów spotyka Steve'a (Stan). Obydwoje dość prędko wpadają sobie w oko, a dziewczyna, negatywnie doświadczona randkowaniem z udziałem aplikacji, decyduje się podjąć ryzyko i dać mu swój numer. Pierwsza randka idzie świetnie, a niedługo po niej Steve proponuje romantyczny wypad za miasto. Wkrótce odkrywa gusta (dosłownie) swojego nowo poznanego towarzysza.

6. 28 tygodni później

  • Rok produkcji: 2007
  • Reżyseria: Juan Carlos Fresnadillo
  • Czas trwania: 99 minut
  • Obsada: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau, Idris Elba
  • Ocena IMDb: 6.9/10

Kontynuacja "28 lat później" nie odcięła się od dziedzictwa oryginału i ponownie mocno postawiła na tematykę wirusa czy zombie, ale postanowiła nieco inaczej rozłożyć pewne akcenty. Wskutek tego film Fresnadillo jest też mocną opowieścią na temat poświęcenia, trudnych osobistych wyborów, posłuszeństwa wobec wykonywanych rozkazów. Ogląda się go z uwagą na krawędzi fotela. Choć nie jest najlepszym dziełem spod szyldu "28", warto dać mu szansę.

5. Jack Strong

  • Rok produkcji: 2014
  • Reżyseria: Władysław Pasikowski
  • Czas trwania: 128 minut
  • Obsada: Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Patrick Wilson, Dimitri Bilov
  • Ocena IMDb: 7/10

Chciałoby się powiedzieć "Polska górą", albo "Polacy nie gęsi, swoje thrillery mają". Istotnie, "Jack Strong" to jedyny dumny reprezentant naszego kraju w tym zestawieniu. Nie pierwszy raz Pasikowski kręci mocne kino, ale tutaj udało mu się stworzyć jeden z najlepszych filmów w swoim dotychczasowym dorobku. Głównym bohaterem tego szpiegowskiego thrillera jest prawdziwa postać - płk Ryszard Kukliński (Dorociński), który, pomimo bycia częścią komunistycznego systemu, decyduje się podjąć współpracę z CIA, tym samym stając się jedną z najważniejszych postaci swojej epoki.

4. Zaułek koszmarów

  • Rok produkcji: 2021
  • Reżyseria: Guillermo del Toro
  • Czas trwania: 150 minut
  • Obsada: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe
  • Ocena IMDb: 7/10

Jak Guillermo del Toro zrobi film, to nie ma wiadomo czego wiadomo gdzie. W przypadku "Zaułka koszmarów" ten świetny reżyser zgromadził bardzo dobrą obsadę, by zaserwować widzom pierwszorzędny i stylowy psychologiczny thriller. Głównym bohaterem jest Stanton Carlisle (Cooper), który łączy siły z Molly (Mara), by wspólnie wykorzystywać naiwność nowojorskich elit i wskutek tego się wzbogacać. Wkrótce mężczyzna spotka na swej drodze tajemniczą psychiatrę (Blanchett).

3. Źle się dzieje w El Royale

  • Rok produkcji: 2018
  • Reżyseria: Drew Goddard
  • Czas trwania: 141 minut
  • Obsada: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Drew Goddard o thrillerach wie całkiem sporo - czego dowodem jest chociażby blisko 40 odcinków najlepszego marvelowskiego thrillera w postaci "Daredevila". Tutaj jednak do bohaterszczyzny daleko - Goddard zabiera widzów do El Royale, niecieszącego się dobrą sławą hotelu położonego na granicy Nevady i Kalifornii. To właśnie tam przecinają się ścieżki siedmiorga obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę.

2. Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz

  • Rok produkcji: 2014
  • Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo
  • Czas trwania: 136 minut
  • Obsada: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Thriller polityczny osadzony w MCU? No ba. Nie bez przyczyny "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz" jest określany jednym z najlepszych filmów w historii całej franczyzy. To odpowiedzialne miano, ale jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym. Steve Rogers, znany światu jako tytułowy superbohater, zostaje wplątany w szeroko zakrojony spisek i łączy siły z Czarną Wdową. Na horyzoncie jednak pojawia się nowy wróg, który ma z Kapitanem więcej wspólnego, niż mu się zdaje. M.in. dzięki temu filmowi mam wciąż wiarę w braci Russo.

1. Czarny łabędź

  • Rok produkcji: 2010
  • Reżyseria: Darren Aronofsky
  • Czas trwania: 108 minut
  • Obsada: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey
  • Ocena IMDb: 8/10

Pamiętam, że w dzieciństwie zdarzyło mi się zobaczyć ten film po raz pierwszy. Nie wpłynęło to na mnie zbyt dobrze, ale nie przez jego jakość, tylko przez to, że jest mocny i straszny. Po latach wciąż nie umiem pozbyć się wrażenia, że Aronofsky stworzył dzieło obłędne, jedno z najlepszych w swojej intrygującej karierze. W centrum akcji osadził Ninę (Portman) - świetną baletnicę, która bardzo wiele poświęciła, by znaleźć się tam, gdzie jest. Wkrótce Nina staje przed życiową szansą - może zagrać w "Jeziorze Łabędzim". Przeszkodą, która stoi jej na drodze, jest nowa, zdolna tancerka Lily (Kunis). Rozpoczyna się obsesyjna rywalizacja.

30.08.2025 11:05
