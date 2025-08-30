Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Disney+: thrillery. TOP 15
15. Randka bez końca
- Rok produkcji: 2023
- Reżyseria: Kelley Kali
- Czas trwania: 88 minut
- Obsada: Maisie Richardson-Sellers, Shannon Woodward, Shein Mompremier
- Ocena IMDb: 4.5/10
14. Wstrzymaj oddech
- Rok produkcji: 2024
- Reżyseria: Karrie Crouse, William Joines
- Czas trwania: 94 minuty
- Obsada: Sarah Paulson, Amiah Miller, Annaleigh Ashford, Ebon Moss-Bachrach
- Ocena IMDb: 5.3/10
13. Nocna suka
- Rok produkcji: 2024
- Reżyseria: Marielle Heller
- Czas trwania: 98 minut
- Obsada: Amy Adams, Scoot McNairy, Arleigh Snowden, Emmett Snowden
- Ocena IMDb: 5.5/10
12. Bez wyjścia
- Rok produkcji: 2022
- Reżyseria: Damien Power
- Czas trwania: 95 minut
- Obsada: Dale Dickey, Havana Rose Liu, Dennis Haysbert, Danny Ramirez, David Rysdahl
- Ocena IMDb: 6.1/10
11. Nie ocali cię nikt
- Rok produkcji: 2023
- Reżyseria: Brian Duffield
- Czas trwania: 93 minut
- Obsada: Kaitlyn Dever, Elizabeth Kaluev, Zack Duhame
- Ocena IMDb: 6.3/10
10. Plan lotu
- Rok produkcji: 2005
- Reżyseria: Robert Schwentke
- Czas trwania: 98 minut
- Obsada: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean
- Ocena IMDb: 6.3/10
9. Dom nocny
- Rok produkcji: 2020
- Reżyseria: David Bruckner
- Czas trwania: 108 minut
- Obsada: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall
- Ocena IMDb: 6.4/10
8. Amator
- Rok produkcji: 2025
- Reżyseria: James Hawes
- Czas trwania: 123 minuty
- Obsada: Rami Malek, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal, Laurence Fishburne, Michael Stuhlbarg
- Ocena IMDb: 6.5/10
7. Fresh
- Rok produkcji: 2022
- Reżyseria: Mimi Cave
- Czas trwania: 114 minut
- Obsada: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jojo T. Gibbs, Andrea Bang
- Ocena IMDb: 6.7/10
6. 28 tygodni później
- Rok produkcji: 2007
- Reżyseria: Juan Carlos Fresnadillo
- Czas trwania: 99 minut
- Obsada: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau, Idris Elba
- Ocena IMDb: 6.9/10
5. Jack Strong
- Rok produkcji: 2014
- Reżyseria: Władysław Pasikowski
- Czas trwania: 128 minut
- Obsada: Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Patrick Wilson, Dimitri Bilov
- Ocena IMDb: 7/10
4. Zaułek koszmarów
- Rok produkcji: 2021
- Reżyseria: Guillermo del Toro
- Czas trwania: 150 minut
- Obsada: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe
- Ocena IMDb: 7/10
3. Źle się dzieje w El Royale
- Rok produkcji: 2018
- Reżyseria: Drew Goddard
- Czas trwania: 141 minut
- Obsada: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth
- Ocena IMDb: 7.1/10
2. Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
- Rok produkcji: 2014
- Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo
- Czas trwania: 136 minut
- Obsada: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan
- Ocena IMDb: 7.7/10
1. Czarny łabędź
- Rok produkcji: 2010
- Reżyseria: Darren Aronofsky
- Czas trwania: 108 minut
- Obsada: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey
- Ocena IMDb: 8/10
